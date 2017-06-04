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Шок для футзальной Серии А: чемпионат этого года может быть не доигран

Президент «Пескары» заявил, что команда приостанавливает участие во всех соревнованиях

  • 04.06.2017 20:44
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Шок для футзальной Серии А: чемпионат этого года может быть не доигран
После первого финального матча плей-офф, в котором «Лупаренсе» в серии пенальти переиграл «Пескару», в итальянском футзале разразился грандиозный скандал, аналога которого в европейском футзале еще не было. И привести он может к тому, чемпионат в Серии А в этом сезоне может быть не доигран.
 
3 июня на сайте «Пескары» было опубликовано официальное заявление президента клуба Данило Ианнасколи, в котором сообщается, что «Пескара» приостанавливает участие во всех соревнованиях. 
 
Причина – события, имевшие место до, во время и после матча «Пескара» – «Лупаренсе», а именно:
- словесная и физическая агрессия, которой подверглись игроки и персонал клуба;
- неадекватное и предвзятое судейство;
- неоднократно повторяющиеся оскорбительные высказывания в отношении местных болельщиков, полицейских, официальных лиц и делегата матча со стороны группы поддержки «Лупаренсе», которые накалили обстановку в зале, что, в конце концов, привело к массовой драке на площадке, а затем уже и в подтрибунном помещении.
 
Здесь нужно сделать некоторые пояснения. Что касается судейства, то в ряде игровых эпизодов арбитры действительно приняли неоднозначные решения, апофеозом которых была отмена чисто забитого гола хозяевами в ворота «Лупаренсе» во втором тайме при счете 2:2. 
 
Чем же особенно задели президента «Пескары» «оскорбительные высказывания», так это тем, что со стороны болельщиков гостей неслись расистские высказывания, и оскорбительные выкрики в отношении жителей провинции Абруццо, в январе пострадавших от сильного землетрясения.   
 
В заявлении говорится, что «заявления и поступки игроков «Лупаренсе» в отношении моего региона, города и клуба не останутся безнаказанными, и адвокаты уже приступили к подготовке соответствующих документов для обращения в судебные инстанции».
 
Стоит добавить, что инициатором потасовки, которая возникла уже после серии пенальти, стал игрок «Лупаренсе» испанец Тобе, который на послематчевом рукопожатии ударил в лицо одного из игроков «Пескары».
 
На следующий день с заявлением по поводу событий в Пескаре высказался руководитель итальянского футзала Андреа Монтемурро, совсем недавно избранный членом Комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу, который выразил сожаление по поводу произошедшего и отметил: «Весь итальянский футзал потерпел моральное поражение, очевидцами которого были не только те, кто наблюдал за игрой по ТВ в Италии, но и за рубежом. И это говорит о том, что в системе итальянского футбола есть глубочайшие проблемы». 
 
Как будут развиваться события, узнаем в самое ближайшее время, поскольку по календарю второй матч финальной серии запланирован на 7 июня, на площадке «Лупаренсе» в городе Бассано-дель-Граппа.
 
Вашему вниманию видео заключительных двух минут видеотрансляции первого матча плей-офф, на котором видно, как начиналась послематчевая драка, которая затем переместилась в подтрибунное помещение.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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