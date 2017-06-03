Драма Андресито, счастье Барселоны: каталонцы в финале и в Кубке УЕФА

Центральным событием во всей футзальной Европе в субботу, без всяких сомнений, был третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Испании, в котором «Эль Посо Мурсия» принимала «Барселону Ласса». После двух великолепных поединков в противостоянии двух грандов Примеры была ничья 1:1, и, стоит добавить, что на кону в третьей игре была не только путевка в финал, но возможность в следующем сезоне сыграть в Кубке УЕФА. Стоит ли говорить, что в спорткомплексе «Palacio de Deportes de Murcia» был аншлаг, а свободные места были разве что в секторе для журналистов.

Каталонцы с первых минут предприняли попытки сыграть через своего столба Феррао, с ударом которого на второй минуте уверенно справился голкипер мурсийцев Фабио. Но постепенно игра переместилась ближе к противоположным воротам, и работа нашлась уже и для Хуанхо. Однако её было не так много, все-таки подопечные Андреу Плазы надежно стерегли ближние подступы к своим воротам. Это не лучшим образом сказалось на некоторых игроках «Эль Посо Мурсии», и, к примеру, Алекс несколько раз переборщил с агрессией, вступая в борьбу за мяч и набирая фолы.

Ближе к середине тайма преимущество подопечных Дуды было все более очевидным, и фолы, причем один за другим, пошли уже у каталонцев. На 12-й минуте Серхио Лосано сфолил на Андресито – и это был 5-й фол, а еще через пару минут Пито грамотно подставился под Диего, и арбитры зафиксировали 6-е нарушение со стороны гостей. 10 метров взялся бить Рауль Кампос, но промахнулся. Но вскоре гостям предстояло пережить еще большие неприятности. Хуанхо в момент отражения удара по своим воротам отбил мяч рукой, находясь в метре за пределами штрафной – 7-й фол и прямая красная карточка голкиперу!





После небольшой паузы в ворота «Барселоны Ласса» вышел Пако Седано, а Рауль Кампос еще раз взял на себя ответственность за удар. На этот раз RC-17 в ворота попал, но голкипер каталонцев ногой отбил мяч. Тем не менее, гостям еще предстояли две минуты игры втроем. О том, что им было очень сложно, говорить излишне, но все-таки отбились. Едва составы стали равными, как Мигелин сильнейшим ударом потряс перекладину. Ну, а дальше все по закону жанра. Феррао, убежав от опекунов, вышел один на один и четко пробил мимо Фабио. Первый тайм за «Барселоной Ласса» – 0:1.

Те болельщики, которые по каким-либо причинам задержались в перерыве в буфете или еще где, очень много потеряли. На первой же минуте Фернандо, правильно оценив обстановку, пробил по воротам со своей половины с 28-ми метров, и мяч опустился в сетку за спиной далеко вышедшего из ворот Пако Седано. Как говорят в таких случаях – «голаццо!!!», ведь рост-то вратаря каталонцев за метр девяносто. А вскоре трибуны, окрашенные в красные цвета, снова ликовали – после передачи от Бебе с углового Мигелин издали пробил точно в угол ворот.

Так, менее чем за две минуты все на площадке кардинально поменялось. «Барселоне Ласса» пришлось приложить громадные усилия, чтобы сначала отжать мурсийцев от своих ворот, а потом устроить давление на ворота Фабио. Тот не раз спасал свою команду, но на 34-й минуте был бессилен. Диего дважды на замахе обыграл Маттеуса, после чего сильно выстрелил под самую штангу.

В оставшееся время из примечательных событий стоит отметить удар Рауля Кампоса на 37-й минуте в штангу. На этой же минуте хозяева «сели» на 5 фолов. Ну, и на 39-й минуте блеснул Диего. Сначала со знаком минус, когда обрезался в центре площадки, что привело к контратаке «2 в 1». А затем со знаком плюс, когда так отработал назад, что успел снять мяч с ноги у Пито, который был готов расстрелять пустой угол ворот.

Овертайм… В дополнительные два тайма по 3 минуты каждая из команд искала свой шанс. У мурсийцев издали били Мигелин и Рауль Кампос, у каталонцев постоянно игру на себя брали Диего и Феррао – последний на 45-й минуте справа с острого угла потряс дальнюю штангу. Наверное, пенальти бить не было желания ни у одной из команд, но так было угодно судьбе, чтобы сильнейшего в этой паре выявили шестиметровые удары.

Уже классикой футбола стала знаменитый незабитый пенальти Джоном Терри в финале Лиги чемпионов 2012 года, когда в момент удара капитан «Челси» поскользнулся и пробил мимо ворот. Подобная спортивная драма произошла и в Мурсии.

Первыми бить «точки» начинали каталонцы, и на гол Айкардо ответил Алекс. Далее свою попытку реализовал Серхио Лосано. Вторым у хозяев бил пенальти Андресито – в момент удара у него поехала нога, как результат, удара толком не получилось, и мяч полетел мимо ворот. Это был шанс для «Барселоны Ласса», и она его не упустил – Феррао сильнейшим ударом вогнал мяч в сетку.

Когда всё завершилось, часть игроков каталонского клуба ликовали, но некоторые выражали сочувствие Андресито, который натянул на голову футболку, чтобы никто не видел, можем предположить, его слез. Это, конечно, трагедия для 25-тилетнего футболиста, которая с ним останется навсегда.

Такая вот развязка получилась у полуфинальной серии плей-офф, в которой «Эль Посо Мурсия» и «Барселона Ласса» подарили любителям футзала три великолепных матча. Для мурсийцев сезон завершился, а каталонцев, с путевкой в Кубок УЕФА в кармане, ждет финал против «Мовистар Интера». Нет сомнений, что это будут эпохальные матчи, а первый из них состоится 8 июня в Торрехон-де-Ардосе на площадке «мовистаровцев». Вторая игра 10 июня там же, дальше – одна игра, как минимум, в Барселоне 15 июня. Даты теоретически возможных четвертого матча 17 июня, а пятого – 19 июня.

3 июня. 1/2 финала плей-офф. Третий матч