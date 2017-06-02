В первый день лета приняла старт финальная серия плей-офф чемпионата Италии по футзалу, в которую пробились объективно две лучшие команды Серии А. «Пескара» и «Лупаренсе» очень уверенно прошли дистанцию регулярного чемпионата, заняв в нем первое и второе место. Дорога к матчам за Скудетто не была для финалистов легкой прогулкой, особенно в полуфинальной стадии, где «Пескара» и «Лупаренсе» убрали с дороги своих оппонентов не в двух, а в трех матчах. Но, тем не менее, противостояние команд Фульвио Колини и Давида Марина итальянскими СМИ прогнозировалось, оно в итоге и состоялось.

Напомним, что в этом сезоне финальная серия плей-офф играется по схеме 1-2-2, и первый матч проходил в Пескаре, где в спорткомплексе «Pala Giovanni Paolo II» было очень близко к аншлагу. А забитые мячи не заставили себя долго ждать.

На 5-й минуте знаменитый Адриано Фолья на входе в штрафную руками был остановлен Куццолино, и если сам фол не вызывал сомнений, то место нарушения – вызывало. Но поскольку Фолья сделал все, чтобы, падая, оказаться в штрафной, арбитры указали на точку, и сам же Фолья реализовал пенальти. Однако прошла ровно минута, и Борруто, отобрав мяч у Тобе, вышел на ударную позицию и технично пробил мимо вратаря «Лупаренсе» Миарелли.









Сравняв счет, «Пескара» прочно завладела инициативой, а её соперник до перерыва доигрался с фолами. Можно отметить, что в пассиве у «Лупаренсе» за первый тайм 5 футболистов получили по желтой карточке, и последняя из них, у Матиаса Лары, привела к 6-му фолу. Тут уж сполна реабилитировался мастер исполнения 10-тиметровых, аргентинец Леандро Куццолино (тот самый, который забил дабл-пенальти в ворота сборной Украины на ЧМ-2016) – его удар Миарелли отразить не смог. Первый тайм за «Пескарой» 2:1.

А равным счет стал после перерыва после точного удара еще одного чемпиона мира, но из «Лупаренсе» – Пабло Таборда слева с дуги пробил под дальнюю штангу. А вскоре на площадке произошел эпизод, который основательно накалил обстановку. В ходе быстрой контратаки Капуто после передачи Росы отправил мяч в сетку, но арбитры не зафиксировали взятие ворот! Причина – чисто судейская ошибка. В момент передачи Росы игрок «Лупаренсе» Бранди сбил его, и арбитр на ближней бровке поспешил со свистком, не дав доиграть эпизод до конца. Как результат, на площадке вспыхнула серьезная разборка, нашлась работа и для представителей службы безопасности. В качестве санкций два игрока «Лупаренсе» и один «Пескары» получили по желтой карточке, а, кроме того, удалены были на трибуну один из представителей тренерского штаба хозяев и главный тренер гостей Давид Марин. Что же до самого футбола, то в итоге был назначен штрафной, который хозяева не реализовали.





Тем не менее, «Пескара» таки повела в счете – на 31-й минуте Шимангиньо сыграл индивидуально сильно, в одиночку разобравшись с двумя соперниками, после чего с дуги неотразимо пробил в дальний угол. Гости вскоре приняли решение играть с пятым, но на 37-й минуте ошиблись, и Дуарте со своей половины поразил пустые ворота «Лупаренсе». Играть во втором тайме оставалось почти 4 минуты, но их «волкам» хватило, чтобы сравнять счет. На 38-й минуте гостям подфартило, когда мяч в штрафной попал Борруто в руку – еще один пенальти, и его вновь реализовал Фолья. А за 42 секунды до сирены «Лупаренсе» удачно разыграл пятого. Боевая ничья 4:4 в основное время.

И здесь снова надо сказать о регламенте Серии А. Если в четвертьфиналах и полуфиналах послематчевых пенальти нет, то в финальной серии плей-офф 6-тиметровые бьются, причем при ничейном результате сразу после завершения основного времени. Первым дрогнул Шимангиньо, пробив намного выше ворот. Этот промах для «Пескары» не стал фатальным – заключительный удар из трех у «Лупаренсе» выполнял Онорио, но не смог переиграть молодого вратаря хозяев Лоренцо Пьетранджело, кстати, считающегося в Италии «спецом» по отражению пенальти.





Пришлось бить пенальти теперь уже до промаха, и теперь уже блеснул Миарелли, отразивший удар Дуарте. Свой второй шанс поставить точку в матче «Лупаренсе» не упустил – Пьетранджело не удалось отразить удар Матиаса Лары.