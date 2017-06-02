Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чисто итальянский плей-офф:Лупаренсе с дракой и боем побеждает Пескару

В невероятном на напряжению первом финальном матче, где были и ошибки арбитров, все решили пенальти

  • 02.06.2017 18:38
  • 219 просмотров
  • 0 комментария
Метки
divisionecalcioa5.it, «Пескара С5» – «Лупаренсе»
© divisionecalcioa5.it, «Пескара С5» – «Лупаренсе»
В первый день лета приняла старт финальная серия плей-офф чемпионата Италии по футзалу, в которую пробились объективно две лучшие команды Серии А. «Пескара» и «Лупаренсе» очень уверенно прошли дистанцию регулярного чемпионата, заняв в нем первое и второе место. Дорога к матчам за Скудетто не была для финалистов легкой прогулкой, особенно в полуфинальной стадии, где «Пескара» и «Лупаренсе» убрали с дороги своих оппонентов не в двух, а в трех матчах. Но, тем не менее, противостояние команд Фульвио Колини и Давида Марина итальянскими СМИ прогнозировалось, оно в итоге и состоялось.
 
Напомним, что в этом сезоне финальная серия плей-офф играется по схеме 1-2-2, и первый матч проходил в Пескаре, где в спорткомплексе «Pala Giovanni Paolo II» было очень близко к аншлагу. А забитые мячи не заставили себя долго ждать.
 
На 5-й минуте знаменитый Адриано Фолья на входе в штрафную руками был остановлен Куццолино, и если сам фол не вызывал сомнений, то место нарушения – вызывало. Но поскольку Фолья сделал все, чтобы, падая, оказаться в штрафной, арбитры указали на точку, и сам же Фолья реализовал пенальти. Однако прошла ровно минута, и Борруто, отобрав мяч у Тобе, вышел на ударную позицию и технично пробил мимо вратаря «Лупаренсе» Миарелли.
 
Сравняв счет, «Пескара» прочно завладела инициативой, а её соперник до перерыва доигрался с фолами. Можно отметить, что в пассиве у «Лупаренсе» за первый тайм 5 футболистов получили по желтой карточке, и последняя из них, у Матиаса Лары, привела к 6-му фолу. Тут уж сполна реабилитировался мастер исполнения 10-тиметровых, аргентинец Леандро Куццолино (тот самый, который забил дабл-пенальти в ворота сборной Украины на ЧМ-2016) – его удар Миарелли отразить не смог. Первый тайм за «Пескарой» 2:1.



 
А равным счет стал после перерыва после точного удара еще одного чемпиона мира, но из «Лупаренсе» – Пабло Таборда слева с дуги пробил под дальнюю штангу. А вскоре на площадке произошел эпизод, который основательно накалил обстановку. В ходе быстрой контратаки Капуто после передачи Росы отправил мяч в сетку, но арбитры не зафиксировали взятие ворот! Причина – чисто судейская ошибка. В момент передачи Росы игрок «Лупаренсе» Бранди сбил его, и арбитр на ближней бровке поспешил со свистком, не дав доиграть эпизод до конца. Как результат, на площадке вспыхнула серьезная разборка, нашлась работа и для представителей службы безопасности. В качестве санкций два игрока «Лупаренсе» и один «Пескары» получили по желтой карточке, а, кроме того, удалены были на трибуну один из представителей тренерского штаба хозяев и главный тренер гостей Давид Марин. Что же до самого футбола, то в итоге был назначен штрафной, который хозяева не реализовали.
 
Тем не менее, «Пескара» таки повела в счете – на 31-й минуте Шимангиньо сыграл индивидуально сильно, в одиночку разобравшись с двумя соперниками, после чего с дуги неотразимо пробил в дальний угол. Гости вскоре приняли решение играть с пятым, но на 37-й минуте ошиблись, и Дуарте со своей половины поразил пустые ворота «Лупаренсе». Играть во втором тайме оставалось почти 4 минуты, но их «волкам» хватило, чтобы сравнять счет. На 38-й минуте гостям подфартило, когда мяч в штрафной попал Борруто в руку – еще один пенальти, и его вновь реализовал Фолья. А за 42 секунды до сирены «Лупаренсе» удачно разыграл пятого. Боевая ничья 4:4 в основное время.

 
И здесь снова надо сказать о регламенте Серии А. Если в четвертьфиналах и полуфиналах послематчевых пенальти нет, то в финальной серии плей-офф 6-тиметровые бьются, причем при ничейном результате сразу после завершения основного времени. Первым дрогнул Шимангиньо, пробив намного выше ворот. Этот промах для «Пескары» не стал фатальным – заключительный удар из трех у «Лупаренсе» выполнял Онорио, но не смог переиграть молодого вратаря хозяев Лоренцо Пьетранджело, кстати, считающегося в Италии «спецом» по отражению пенальти.
 
Пришлось бить пенальти теперь уже до промаха, и теперь уже блеснул Миарелли, отразивший удар Дуарте. Свой второй шанс поставить точку в матче «Лупаренсе» не упустил – Пьетранджело не удалось отразить удар Матиаса Лары.

 
Что тут скажешь – невероятно боевым получился стартовый матч серии, которая теперь переезжает в город Бассано-дель-Граппа. Поскольку основная домашняя арена «Лупаренсе» в Сан-Мартино-ди-Лупари не удовлетворяет требованиям телевидения по вместимости, Бассано-дель-Граппа выбран «волками» в качестве домашнего места проведения финальной серии, где 7 и 9 июня состоятся еще два матча. Вернется ли серия в Пескару? Это произойдет только в случае, если «дельфины» возьмут в гостях хотя бы одну игру.



1 июня. Финал. Первый матч
 
«Пескара С5» (1) – «Лупаренсе» (2) – 4:4 (2:1). Пенальти 2:3
 Борруто (6), Куццолино (19), Шимангиньо (31), Дуарте (37) – Фолья (5,38), Таборда (25), Онорио (40)
Пенальти: Моргадо (1:0), Фолья (1:1), Шимангиньо (1:1, мимо), Коко (1:2), Куццолино (2:2), Онорио (2:2, вратарь), Дуарте (2:2, вратарь), Лара (2:3)



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.