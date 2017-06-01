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Барселона Ласса берет убедительный реванш у ЭльПосо Мурсии

Судьбу противостояния испанских грандов в битве за путевку в финал плей-офф решит третий матч

  • 01.06.2017 17:45
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lnfs.es, «Барселона Ласса» – «Эль Посо Мурсия»
© lnfs.es, «Барселона Ласса» – «Эль Посо Мурсия»
В чемпионате Испании по футзалу состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф, в которой свои отношения выясняют два гранда Примеры «Барселона Ласса» и «Эль Посо Мурсия». Наивно было предполагать, что в противостоянии таких мощных и равных по силам команд сильнейший может определиться в двух матчах.
 
По официальной статистике матча 3957 любителей футзала вечером в среду пришли в спорткомплекс «Палау Блауграна», чтобы поддержать футзальную «Барсу» в её стремлении взять реванш за поражение 2:3 в первом матче серии. Но всю эту торсиду уже на первой минуте мурсийцы могли очень сильно огорчить. В первой же атаке Хуанхо с трудом отбил мяч на угловой после удара Алекса. После этого углового Рауль Кампос пробил метров с 13-ти, и после рикошета от Диего мяч потряс перекладину. Вскоре еще один угловой у ворот каталонцев – после удара Мигелина Хуанхо ногой дотянулся до мяча, который был готов влететь в дальний угол.
 
Еще же через полминуты у фанатов «Барсы» был праздник. Бебе руками завалил Феррао на паркет, и это был штрафной, с которого Диего пробил сильно и точно – мяч пролетел между ног у вратаря «Эль Посо Мурсии» Фабио. Вот тут-то у его ворот и началось. На ворота мурсийцев обрушился град ударов, где-то выручил сам Фабио, где-то повезло – после сильнейшего удара Феррао мяч угодил в штангу. Гости были вынуждены отвечать редкими контратаками, и одну из них реализовали – Бебе продольной передачей вывел Андресито на удар, и тот классно пробил в девятку.
 
Этим голом подопечные Дуды показали, что готовы к активной игре, в которой опасные моменты были как у ворот Хуанхо, так и у ворот Фабио. Так, на 13-й минуте перекладина подстраховала вратарь каталонцев после удара Бебе, хозяева же упустили хороший шанс выйти вперед перед перерывом, когда Диего с 10-тиметрового не переиграл Фабио. Первый тайм – 1:1.
 
Тайм второй, как и первый, начался с мощной атаки гостей, и Алексу пришлось хвататься за голову, когда после его удара из пределов штрафной мяч нашел перекладину. И тут же – почти дежавю. В ответной атаке Феррао пробил в крестовину, и после добивания Серхио Лосано Диего очень ловко головой переправил мяч в ворота. А вскоре каталонцы выстрелили дуплетом. После фола Мариновича хозяева получили право на штрафной в 15-ти метрах от ворот, но Жоао Батиста показал, что для него это не расстояние – после прямого удара со штрафного мяч оказался в сетке. Еще через минуту тот же Жоао Батиста у угловой отметки вырвал мяч у Андресито, кожаный снаряд подобрал Рохер и выкатил мяч под удар Марку Толре – и здесь Фабио был бессилен.
 
Так счет вырос до 4:1, и на удивление мурсийцы не спешили с игрой с пятым полевым. Как результат, а 32-й минуте пропустили контратаку, которую завершил Феррао. И только после этого Дуда принял решение об игре с пятым, но, пожалуй, было уже поздно. Ближе всего к тому, чтобы сократить отставание в счете, был Андресито, когда, замыкая дальнюю штангу, с метра угодил в штангу. Последние две минуты обе команды играли, имея по 5 фолов, но обошлось без 10-тиметрового. 
 
Всё в этой паре решится 3 июня, когда в Мурсии состоится третий матч. Цена его невероятно высока – помимо путевки в финал плей-офф, где «Мовистар Интер» уже с понедельника ждет своего соперника, это еще и путевка в Кубок УЕФА по футзалу, в котором в следующем сезоне Испания имеет право выставить две команды.

31 мая. 1/2 финала плей-офф. Второй матч
 
«Барселона Ласса» (3) – «Эль Посо Мурсия» (2) – 5:1 (1:1). Первый матч 2:3
 Диего (2,21), Жоао Батиста (26), Марк Толра (27), Феррао (32) – Андресито (7)



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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