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Мовистар Интер всухую обыграл Магну Гурпеа и вышел в финал плей-офф

Рикардиньо в Памплоне не забивал, зато в ударе был «Супермарио» Ривильос

  • 30.05.2017 17:49
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lnfs.es, «Магна Гурпеа» – «Мовистар Интер»
© lnfs.es, «Магна Гурпеа» – «Мовистар Интер»
Матчем в городе Памплона, что в провинции Наварра, продолжилась полуфинальная стадия плей-офф чемпионата Испании по футзалу.
 
Напомним, что в первой игре «Мовистар Интер» только в овертайме смог дожать неуступчивую «Магну Гурпеа», забив за дополнительные 6 минут 4 безответных мяча. Редко когда испанским грандам выпадает в Памплоне легкий матч, что-что, а настаиваться на лидеров испанского футзала в Наварре умеют. Правда, в этом сезоне дальше того, чтобы «дать бой», в играх «Магны Гурпеа» и «Мовистар Интера» не пошло, и в регулярном чемпионате чемпион Испании был сильнее дважды – в гостях 4:1 и дома 2:0. На то, чтобы посмотреть, смогут ли, в конце концов, подопечные Иманола Арреги хотя бы раз огорчить клубного чемпиона Европы, в местный спорткомплекс «Anaitasuna» пришли 3000 зрителей, и это был аншлаг.
 
Хозяева сразу же попали под «мовистаровский» прессинг, и голкипер «Магны Гурпеа» Асьер уже на 1-й минуте вступил в игру, отразив удар Рикардиньо. Вскоре португалец вновь был близок к голу, но с его ударом, а  потом и с добиванием Асьер справился. Наваррцы очень старались как-то обострить ситуацию у противоположных ворот, но гости на опасную дистанцию к владениям Хесуса Эрреро не подпускали. Асьер же продолжал едва ли не каждую минуту вступать в игру. В середине тайма «Магне Гурпеа» все-таки удалось провести две контратаки, но японец Йошикава проиграл свою дуэль вратарю, а Хави Эсеверри пробил мимо ворот.
 
Ну, а вскоре игру на себя взял Марио Ривильос, или, как его называют в Испании, Супермарио. На 14-й минуте его «пушка» выстрелила после углового, а через пару минут Ривильос несильно, но очень коварно пробил со средней дистанции, и Асьер не выручил. Двумя забитыми мячами «Мовистар Интер» в первые 20 минут и ограничился.
 
Вскоре после перерыва хозяевам подвернулся замечательный шанс отыграть хотя бы мяч. Альварито вышел один на один, не сближаясь с Хесусом Эрреро пробил, и тот отбил мяч, летевший в ворота, рукой за пределами штрафной – прямая красная карточка. Две минуты мяч не покидал гостевую половину, но и второй голкипер «Мовистар Интера» Алекс Гонсалес был на высоте.
 
Когда же составы стали равными, гости снова взяли игру под свой контроль, и на 32-й минуте Лоло свой рывок по центру завершил сильнейшим точным ударом – 0:3. Далее была игра «Магны Гурпеа» с пятым полевым, а на 38-й минуте за несогласие с решением арбитра, которое повлекло вторую желтую карточку, у хозяев был удален Роберто Мартиль. Но поскольку он в этот момент не находился на площадке, наваррцы продолжили игру вчетвером – это не помешало Рафаэлю поставить победную точку.
 
0:4 – «Мовистар Интер» становится первым финалистом. Кто же будет соперником команды Хесуса Веласко, возможно узнаем 31 мая, когда в паре «Барселона Ласса» – «Эль Посо Мурсия» состоится второй матч. Если в этот день будут сильнее каталонцы, то финалист будет назван 3 июня в Мурсии, где пройдет третий матч.

29 мая. 1/2 финала плей-офф. Второй матч
 
«Магна Гурпеа» (5) – «Мовистар Интер» (1) – 0:4 (0:2). Первый матч 3:7 ОТ
 Ривильос (14,16), Лоло (32), Рафаэль (39)



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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