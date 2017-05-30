28 и 29 мая во Львове состоялись третий и четвертые чемпионской серии плей-офф чемпионата Экстра-лиги по футзалу «Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон).
Предлагаем вашему вниманию обзоры этих матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины
28 мая. Третий матч
29 мая. Четвертый матч
Источник — АФУ
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