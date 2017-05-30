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Видеофутзал: обзоры матчей Энергия – Продэксим

28-29 мая. Львов. Третий и четвертый матчи чемпионской серии плей-офф чемпионата Экстра-лиги

  • 30.05.2017 06:21
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Евгений Кравс
© Евгений Кравс

28 и 29 мая во Львове состоялись третий и четвертые чемпионской серии плей-офф чемпионата Экстра-лиги по футзалу «Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон).

Предлагаем вашему вниманию обзоры этих матчей, подготовленные пресс-службой Ассоциации футзала Украины

28 мая. Третий матч



29 мая. Четвертый матч

Источник — АФУ

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