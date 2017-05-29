Ігор МОСКВИЧОВ: «Правильно обрана тактика принесла результат»

Головний тренер херсонського «Продексіма» Ігор Москвичов:

- Ігоре Євгеновичу, вітаємо Вас з перемогою. Як Ви вважаєте, за рахунок чого вдалося перемогти «Енергію» у двох поєдинках?

- Можу сказати, що за рахунок божевільного налаштування футзалістів та виконання тих задач, які їм були поставлені. Тобто – просто бажання. Ми бачили, що «Енергія» все-таки, нема чого приховувати, грала краще. Завдяки самовідданій грі воротаря, злагодженим діям у захисті. Хоча і були помилки – це зрозуміло. Були провали, але правильно обрана тактика на ці дві гри принесла результат, і ми виграли.

- В «Енергії» було багато моментів, але вона їх, власне, не реалізувала. Це за рахунок того, що у Вашої команди була така сильна самовіддача, так?

- Звичайно. Плюс, коли надійно грає воротар, це передається і обороні. Я можу сказати, що ми у захисті помилялись менше, ніж зазвичай. Хоча було багато моментів у «Енергії». В принципі, «Енергія» набрала непоганий хід під кінець чемпіонату. Львів’яни цілеспрямовано готувались. А ми – за рахунок тактичних побудов, гри від оборони, другом номером – грали, і це принесло нам перемогу.

- Які Вас відчуття зараз переповнюють?

- Ще не розумію. Тобто, не віриться просто, що команда другий рік існує на професіональному рівні, і вже є «бронза», є і «золото». Вважаю, що це – успіх. Ну, не віриться просто. Хочу побажати всім херсонським вболівальникам, щоб вони також приїздили і в інші міста, і так само вболівали, радували футзалістів своєю підтримкою. Я думаю, якби не ця підтримка, невідомо, який би був результат.