В понедельник 29-го мая во Львове пройдет четвертый поединок финальной серии плей-офф чемпионата Украины по футзалу между «Энергией» и «Продэксимом».
После трех матчей счет в серии 2:1 в пользу «Продэксима». Серия длится до трех побед.
Следите за онлайн-трансляцией четвертого поединка серии с 17:00.
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