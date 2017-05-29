Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Плей-офф. Финальная серия. Энергия – Продэксим. Видеотрансляция

Следите за прямой трансляцией четвертого матча в понедельник с 17:00

  • 29.05.2017 17:00
  • 132 просмотров
  • 0 комментария
Метки
МФК Продэксим
© МФК Продэксим

В понедельник 29-го мая во Львове пройдет четвертый поединок финальной серии плей-офф чемпионата Украины по футзалу между «Энергией» и «Продэксимом».

После трех матчей счет в серии 2:1 в пользу «Продэксима». Серия длится до трех побед.

Следите за онлайн-трансляцией четвертого поединка серии с 17:00.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.