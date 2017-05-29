Плей-офф. Финал. Энергия – Продэксим. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). Матч за 1 место, 29.05.2017 17:00.

Сегодня в 17:00 состоится матч между командами «Энергия» (Львов) и «Продэксим» (Херсон).



Следите за событиями онлайн в матче «Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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