Встречайте: херсонский Проэксим – чемпион Украины по футзалу!

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Финал. Четвертый матч
«Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) – 1:2 (0:2). Счет в серии 1:3
«Энергия»: Владимир Кардаш – Виталий Радевич, Степан Струк, Тарас Кузь, Андрей Федюк – Виталий Багряк, Виталий Танский, Михаил Грицына, Николай Грицына, Олег Гасюк, Олег Легендзевич, Роман Кордоба
«Продэксим»: Кирилл Ципун – Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Максим Бессалов, Алексей Фетько – Андрей Чуднов, Виталий Киселев, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Дмитрий Федорченко, Евгений Ланко, Михаил Волянюк
Арбитры: Геннадий Гора (Киев), Павел Кравцов (Ровно)
Виталий Танский, 32 - Максим Бессалов, 19, Виталий Киселев, 19.
Степан Струк, 10. Михаил Грицына, 23. - Виталий Скорый, 26. Евгений Ланко, 26. Михаил Волянюк, 40.
Михаил Грицына, 40.
Удары (в створ): 32 (20) – 19 (10).
Источник — Sport.ua
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