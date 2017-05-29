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Встречайте: херсонский Проэксим – чемпион Украины по футзалу!

Команда Игоря Москвичева и в четвертом матче серии, который проходил во Львове, была сильнее Энергии

  • 29.05.2017 18:53
  • 141 просмотров
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mfk-lokomotiv.com.ua
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Финал. Четвертый матч
 
«Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) – 1:2 (0:2). Счет в серии 1:3
 
«Энергия»: Владимир Кардаш – Виталий Радевич, Степан Струк, Тарас Кузь, Андрей Федюк – Виталий Багряк, Виталий Танский, Михаил Грицына, Николай Грицына, Олег Гасюк, Олег Легендзевич, Роман Кордоба
«Продэксим»: Кирилл Ципун – Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Максим Бессалов, Алексей Фетько – Андрей Чуднов, Виталий Киселев, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Дмитрий Федорченко, Евгений Ланко, Михаил Волянюк
 
Арбитры: Геннадий Гора (Киев), Павел Кравцов (Ровно)
 
 Виталий Танский, 32 - Максим Бессалов, 19, Виталий Киселев, 19.
 Степан Струк, 10. Михаил Грицына, 23. - Виталий Скорый, 26. Евгений Ланко, 26. Михаил Волянюк, 40.
 Михаил Грицына, 40.
 
Удары (в створ): 32 (20) – 19 (10).
 

Источник — Sport.ua

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