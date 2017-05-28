Продэксим побеждает во Львове Энергию, делая важный шаг к чемпионству

После того как в чемпионате Экстра-лиги победой харьковского «Локомотива» завершилась серия плей-офф за бронзовые медали, всё внимание любителей футзала могло переключиться на финальную серию между «Энергией» и «Продэксимом», третий матч в которой воскресным вечером состоялся во Львове. К этой игре команды Валерия Легчанова и Игоря Москвичева подошли, имея по одной по победе, и эта ситуация сулила неплохие перспективы «энергетикам», которые в плей-офф на своей площадке не проиграли ни одного матча. Однако не стоило забывать, что «продэксимовцы» уже имели опыт победы во Львове, когда в первом круге регулярного чемпионата были сильнее «Энергии» 4:2. Другой альтернативы, как повторить победный результат у херсонцев не было, и откладывать это дело на завтра, естественно, было чревато. А делать это предстояло в отсутствие Дмитрия Калукова и Виталия Скорого – у обоих дисквалификация, в то время как у «Энергии» после травмы вернулся в игру Тарас Кузь.

«Энергетики» в стартовые минуты устроили настоящий кошмар для обороны гостей. Ципун сразу начал делать свою работу, не покладая рук. А основная угроза его воротам шла от Николая и Михаила Грицын. На 4-й минуте как раз братский дуэт и организовал убойный момент. Ципун отбил удар Николая, а Михаил на добивании пушечным ударом потряс перекладину.

С большим трудом подопечные Игоря Москвичева устояли, во многом, конечно же, благодаря удачной игре своего голкипера. Сдерживая атаки львовян, «Продэксиму» не представлялось возможным показать себя в атаке, но в первой половине тайма для гостей это было не самым главным. Херсонцам только оставалось ждать своего шанса, и он пришел на 13-й минуте. Точнее, его собственными усилиями создал Михаил Волянюк. Приняв передачу Бербенцева в центральной зоне, Волянюк смело пошел в обводку, обвел Федюка, и с 8-ми метров не очень сильным, но точным ударом отправил мяч в «домик» Кардашу.

И хотя Валерий Легчанов почти сразу взял тайм-аут, пропущенный мяч несколько выбил львовян из колеи. Вперед «энергетики» продолжали идти, но той агрессии, которая была в их действиях в начале матче, уже не наблюдалось. По-прежнему на виду были братья Грицыны, но их усилий оказалось недостаточно, чтобы помочь своей команде отыграть пропущенный мяч.

Гости учли уроки стартовых минут, и во втором тайме сделали всё, чтобы сразу же не подвергнуться давлению. Атаки шли и в одну, и в другую стороны, а ближе всех был к голу Тарас Кузь, когда пробивал с дуги, но Ципуна подстраховала штанга.

Напряжение в матче нарастало, и ошибок у футболистов становилось все больше. В первую очередь это отражалось на набираемых фолах. В свою очередь, фолы давали шанс на стандарты, но они разыгрывались не лучшим образом.

Апогеем же матча стала 33-я минута, когда арбитры усмотрели нарушение Андрея Чуднова в штрафной «Энергии». Этот фол был 6-м для гостей, и Михаил Грицына взял на себя ответственность за выполнение 10-тиметрового. Однако с нервами не совладал – мяч после его удара даже не попал в створ.

Не найдя никаких аргументов против организованной обороны «Продэксима», за 3.15 до конца второго тайма Валерий Легчанов бросил на площадку Романа Кордобу пятым полевым игроком. Хозяева долго искали свой шанс для разящего удара, и им должен был стать удар Кордобы на 40-й минуте из пределов штрафной. Но счастье в этот день было на стороне Ципуна – мяч попал в ближнюю штангу, пролетел за спиной вратаря гостей, и улетел за пределы площадки. Больше подобных шансов у «Энергии» не было…

0:1 – сложнейший матч во Львове взяла команда Игоря Москвичева, вернув себе преимущество своей площадки. В понедельник, 29 мая, в 17.00 во Дворце спорта «Галичина» четвертый матч, и «Энергии» нужно оставить на домашнем паркете все во имя того, чтобы этот матч не стал в чемпионской серии плей-офф последним.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Финал. Третий матч

«Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) – 0:1 (0:1). Счет в серии 1:2

«Энергия»: Владимир Кардаш – Виталий Танский, Роман Кордоба, Михаил Грицына, Николай Грицына – Андрей Федюк, Виталий Багряк, Виталий Радевич, Олег Легендзевич, Степан Струк, Тарас Кузь, Олег Гасюк

«Продэксим»: Кирилл Ципун – Максим Бессалов, Алексей Фетько, Андрей Чуднов, Виталий Киселев – Вячеслав Чуднов, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Федорченко, Евгений Ланко, Михаил Волянюк

Арбитры: Геннадий Гора (Киев), Евгений Гордиенко (Одесса)

Михаил Волянюк, 13. Михаил Волянюк, 13.

Виталий Радевич, 28. - Михаил Волянюк, 33. Андрей Чуднов, 33. Виталий Радевич, 28.- Михаил Волянюк, 33. Андрей Чуднов, 33.

Удары (в створ): 44 (15) – 22 (11).