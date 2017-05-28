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Плей-офф. Финал. Энергия – Продэксим. Онлайн

19.00. Текстовая трансляция третьего финального матча плей-офф чемпионата Украины

  • 28.05.2017 14:00
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Метки
Плей-офф. Финал. Энергия – Продэксим. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). Матч за 1 место, 28.05.2017 19:00.

Сегодня в 19:00 состоится матч между командами «Энергия» (Львов) и «Продэксим» (Херсон).
 

Энергия - Продэксим. Текстовая трансляция.

Следите за событиями онлайн в матче «Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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