Плей-офф. Финал. Энергия – Продэксим. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). Матч за 1 место, 28.05.2017 19:00.
Сегодня в 19:00 состоится матч между командами «Энергия» (Львов) и «Продэксим» (Херсон).
Энергия - Продэксим. Текстовая трансляция.
Следите за событиями онлайн в матче «Энергия» (Львов) – «Продэксим» (Херсон) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!
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Источник — Sport.ua
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