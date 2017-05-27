Олег ЛУКЬЯНЕНКО: «В серии плей-офф выигрывает сильнейший»

Главный тренер «ХИТа» Олег Лукьяненко:

- Нужно оценивать два тайма. Первый тайм, я считаю, наша команда играла лучше «Локомотива». Тактически мы сыграли более грамотнее. Не использовали свои моменты, которые у нас были. Срабатывает закон футбола: не забиваешь ты – забьют тебе. А во втором тайме шла игра тактическая «5-4». Не забили, в конце ошиблись – получили. Это футбол, будем двигаться дальше.

- Сильное разочарование после поражения?

- Конечно! Была задача занять третье место, ребята расстроились. Но будем дальше идти вперед, на этом не останавливаться.

- Что Вы в целом можете сказать о серии плей-офф? Регулярку Вы выиграли безоговорочно, а в итоге даже остались без медалей. В чем причина?

- Во-первых, хочу сказать, что у нас не хватило людей. У нас пошла череда травм игроков очень сильно. На кого-то нагрузка выпала больше, и поэтому чуть-чуть мы подсели. В серии плей-офф выигрывает сильнейший, на данный момент «Локомотив» сильнее.

- Ваше мнение, нужны ли эти утешительные серии плей-офф за бронзовые медали?

- Они нужны, но не марафон до трех побед из пяти матчей. Сыграли из двух игр «дома – на выезде», и этим определили сильнейшего. Это мое личное мнение.