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Олег ЛУКЬЯНЕНКО: «В серии плей-офф выигрывает сильнейший»

«Локомотив» – «ХИТ» – 4:3. Послематчевый комментарий главного тренера киевлян

  • 27.05.2017 23:09
  • 158 просмотров
  • 1 комментария
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Игорь Супкарев
© Игорь Супкарев
Главный тренер «ХИТа» Олег Лукьяненко:
 
- Нужно оценивать два тайма. Первый тайм, я считаю, наша команда играла лучше «Локомотива». Тактически мы сыграли более грамотнее. Не использовали свои моменты, которые у нас были. Срабатывает закон футбола: не забиваешь ты – забьют тебе. А во втором тайме шла игра тактическая «5-4». Не забили, в конце ошиблись – получили. Это футбол, будем двигаться дальше.
 
- Сильное разочарование после поражения?
- Конечно! Была задача занять третье место, ребята расстроились. Но будем дальше идти вперед, на этом не останавливаться.
 
- Что Вы в целом можете сказать о серии плей-офф? Регулярку Вы выиграли безоговорочно, а в итоге даже остались без медалей. В чем причина?
- Во-первых, хочу сказать, что у нас не хватило людей. У нас пошла череда травм игроков очень сильно. На кого-то нагрузка выпала больше, и поэтому чуть-чуть мы подсели. В серии плей-офф выигрывает сильнейший, на данный момент «Локомотив» сильнее.
 
- Ваше мнение, нужны ли эти утешительные серии плей-офф за бронзовые медали?
- Они нужны, но не марафон до трех побед из пяти матчей. Сыграли из двух игр «дома – на выезде», и этим определили сильнейшего. Это мое личное мнение. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 28.05.2017 00:19
    0
    Смазали впечатляющий сезон этим демаршем. Если есть причины, стоило бы о них упомянуть.
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