Евгений РЫВКИН: «Такие игры больше для болельщиков, чем для тренеров»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Комментарий к игре прост. Ребята – молодцы. Несмотря на все трудности и сложности, которые преследовали нас по ходу, все, что не связно с футболом, они – молодцы, они боролись. Есть футболисты, которые реально подтверждают свой уровень, свой класс. Есть футболисты, которые растут. Поэтому, в целом, ребят хочу поблагодарить. Думаю, футбол сегодня был боевой, и такие игры, наверное, больше для болельщиков, чем для тренеров, потому что у нас отнимают больше сил и эмоций. С другой стороны, чтобы заполнялись стадионы, дворцы спорта, такой футбол и должен быть. Ребятам – спасибо. Поздравляю их с сегодняшней победой.

- С чем связано, что игра соперника с пятым полевым игроком снова стала проблемой для вашей команды?

- Не стала она проблемой, как таковой. Потому что местами наши внутренние вопросы, я имею ввиду наличие травмированных футболистов, не позволяли нам полностью реализовать наши задумки. В этой игре, все равно соперник имеет плюс одного футболиста. И, на мой взгляд, ключевой эпизод, когда реально попытались травму нанести вратарю, и он на какую-то долю секунды потерял концентрацию. Потому что при той тактической схеме, которую мы применили под эту команду, она была более безопасной для наших ворот. Очень большая роль отводится вратарю, и, к сожалению, после этого второго мяча не все пошло так, как надо. Но раз матч выигран, значит, мы все сделали так, как надо.

- Короткий вопрос – сезоном довольны?

- Лично я, да. Потому что те сложности, с которыми пришлось столкнуться, обозначили для меня определенные задачи. В том числе, и личные. Первое – это было то, что надо было, несмотря на все перипетии, которые происходят не только с нами, но и вообще со всем клубом «Локомотив», надо было поддержать честь и марку этого клуба. Поэтому, благодарен ребятам, которые в начале сезона не ушли, смогли играть здесь. Мы сумели завоевать Кубок Украины и Суперкубок, думаю, что любой бы просто позавидовал этому. Хотел бы поблагодарить президента нашего, Крылова Сергея Вадимовича, который в сложный период тоже выдержал, не опустил рук. И, я думаю, что «Локомотив» это уже не просто клуб – это определенный имиджевый проект. Знаю, как было ему тяжело, но спасибо ему.

Этот год дал дорогу в футзал ряду очень молодых талантливых футзалистов, которые получили возможность себя проявлять. Не буду называть их по фамилиям. Хотя много слышу, что некоторые клубы воспитывают талантливых молодых футболистов. Если внимательно посмотрите по заявке, то Лебедь, а он сегодня лидер команды, так он намного младше лидеров тех команд, где вроде как все делают молодые футболисты.

Поэтому, в целом, проделанной работой я доволен, но всегда надо быть где-то чем-то недовольным. Наверное, ряд травм не позволил нам побороться за более высокие места. Потеря такого футболиста, как Дмитрий Сорокин, она реально сказалась на всей команде. Это – мотор, это человек, который разгоняет атаки. У Бондаря были трудности, он только к концу смог подняться. Немножко не хватило ресурса нам, но это объективно. Для того чтобы бороться за высокие места, нужен определенный ресурс и запас.

- С какими мыслями смотрите в будущий сезон?

- С мыслями об отпуске.