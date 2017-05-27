Локомотив вырывает победу у ХИТа и становится ближе к бронзе

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Серия за бронзовые медали. Третий матч
«Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) – 4:3 (1:1). Счет в серии 2:1
«Локомотив»: Юрий Савенко – Богдан Свиридов, Ярослав Лебедь, Дмитрий Бондарь, Евгений Серый – Александр Сорокин, Денис Овсянников, Сергей Малышко, Николай Белоцерковец - Олег Выставной, Дмитрий Сорокин
«ХИТ»: Максим Максименко – Дмитрий Шувалов, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк, Александр Школьный – Андрей Борсук, Евгений Юнаков, Игорь Борсук, Александр Корнийчук
Арбитры: Александр Кухарь (Кривой Рог), Артем Духан (Луганск)
Дмитрий Бондарь, 15, Богдан Свиридов, 22, Сергей Малышко, 33, Николай Белоцерковец, 39 - Евгений Юнаков, 15, Александр Корнийчук, 32, Андрей Борсук, 38
Евгений Серый, 9. - Андрей Борсук, 14. Дмитрий Шувалов, 25. Сергей Чепорнюк, 37.
Удары (в створ): 24 (12) – 23 (12).
Источник — Sport.ua
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