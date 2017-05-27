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Плей-офф. Бронзовая серия. Локомотив – ХИТ. Онлайн

13.00. Текстовая трансляция третьего матча плей-офф за бронзовые медали чемпионата Украины

  • 27.05.2017 08:05
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Плей-офф. Бронзовая серия. Локомотив – ХИТ. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). Матч за 3 место, 27.05.2017 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «ХИТ» (Киев).
 

Локомотив - ХИТ. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – ХИТ

Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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