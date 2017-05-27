Плей-офф. Бронзовая серия. Локомотив – ХИТ. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). Матч за 3 место, 27.05.2017 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «ХИТ» (Киев).



АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – ХИТ



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