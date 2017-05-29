Фееричным матчем, который был заключительным в сезоне, завершился чемпионат Польши по футзалу. У наших соседей новый чемпион страны, и очень приятно констатировать, что в числе триумфаторов и два украинца. Александр Бондарь и Роман Вахула – чемпионы Польши в составе «Рекорда» из Бельско-Бялой.
К решающему матчу, который проходил в Бельско-Бялой, «Рекорд» и «Гатта Актив» подошли, имея расстояние между собой всего лишь в одно очко. «Гатте Актив», чтобы сохранить свой титул чемпиона, завоеванный в 2016 году, обязательно нужно было побеждать, ну, а «Рекорду» достаточно было и ничьей.
Первая половина первого тайма могла повергнуть забитый до отказа местный спорткомплекс в шок. Подопечные Анджея Шлапы никак не могли наладить атаку, да и в обороне у них был проходной двор. Чем опытные футболисты «Гатты Актив» и пользовались – на исходе 9-й минуты на табло были невероятные цифры 0:3.
А дальше пошли еще более невероятные события! «Рекордисты» заиграли с таким вдохновением, что «Гатта Актив» рассыпалась. Стоило Лукашу Белю на 10-й минуте с пенальти один мяч отыграть, как «Рекорд» было уже не остановить – до перерыва в ворота гостей (и не пустых, а с вратарем!) влетели еще 6 мячей, последний из которых был на счету Романа Вахулы. 7:4 – после 20-ти минут игры, такое предвидеть было невозможно.
Второй тайм априори не мог быть таким насыщенным на голы, «Гатте Актив» «подняться» было не по силам, а «Рекорд» очень уверенно довел игру до победы – 9:5. Наши поздравления нашим ребятам – Роме Вахуле и Саше Бондарю. Александр из-за травмы в последних матчах не принимал участия, но его вклад в общую победу не учитывать невозможно.
В следующем сезоне «Рекорд» будет представлять Польшу в Кубке УЕФА, и вполне может стать соперником нашего нового чемпиона Украины херсонского «Продэксима».
26-29 мая. 27 тур
Матчи за звание чемпиона
«Клирекс» (Хожув) – «FC Торунь» – 7:2 (3:2)
Лущек, 6, Лопух, 19,20, Заставник, 29,31,36, Иванов, 31 – Миколаевич, 14, Жишек, 18
«Погонь 04» (Щецин) – «Пяст» (Гливице) – 5:1 (0:0)
«Погонь 04» (Щецин) – «Пяст» (Гливице) – 5:1 (0:0)
Юрчак, 24, Кубик, 27, Йончик, 29,38, Мацкевич, 37 – Бараньски, 23
«Рекорд» (Бельско-Бяла) – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 9:5 (7:4)
Бель, 10,11,17, Марек, 14,25, Будняк, 15, Полашек, 19,28, Вахула, 20 – Клаус, 6, Марциняк, 8,13, Кравчик, 9, Милевски, 39
Матчи за право играть в Экстракласе
«AZS US» (Катовице) – «Ред Дрэгонс» (Пневы) – 4:4 (1:2)
Ясински, 14,29,38, Дудзик, 40 – Холы, 2, Блажик, 12, Малкас, 28, Кияк, 40
«Ред Девилс» (Хойнице) – «AZS UG» (Гданьск) – 5:5 (2:4)
«Ред Девилс» (Хойнице) – «AZS UG» (Гданьск) – 5:5 (2:4)
Картушински, 6, Мячковски, 14, Войцеховски, 21, Ласковски, 25, Казмерчак, 28 – Павицки, 8, Крефт, 11, Мусик, 17, Осински, 20, Уртновски, 35
«МКФ Сольна Място» (Величка) – «Евромастер» (Глогув) – 3:5 (0:2)
«МКФ Сольна Място» (Величка) – «Евромастер» (Глогув) – 3:5 (0:2)
Мыжор, 24,38, Лекки, 37 – Новаковски, 4, Конопацки, 18, Корычински, 26, Новаковски, 36, Качмар, 39
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Видео церемонии награждения
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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