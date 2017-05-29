Фееричным матчем, который был заключительным в сезоне, завершился чемпионат Польши по футзалу. У наших соседей новый чемпион страны, и очень приятно констатировать, что в числе триумфаторов и два украинца. Александр Бондарь и Роман Вахула – чемпионы Польши в составе «Рекорда» из Бельско-Бялой.

К решающему матчу, который проходил в Бельско-Бялой, «Рекорд» и «Гатта Актив» подошли, имея расстояние между собой всего лишь в одно очко. «Гатте Актив», чтобы сохранить свой титул чемпиона, завоеванный в 2016 году, обязательно нужно было побеждать, ну, а «Рекорду» достаточно было и ничьей.

Первая половина первого тайма могла повергнуть забитый до отказа местный спорткомплекс в шок. Подопечные Анджея Шлапы никак не могли наладить атаку, да и в обороне у них был проходной двор. Чем опытные футболисты «Гатты Актив» и пользовались – на исходе 9-й минуты на табло были невероятные цифры 0:3.

А дальше пошли еще более невероятные события! «Рекордисты» заиграли с таким вдохновением, что «Гатта Актив» рассыпалась. Стоило Лукашу Белю на 10-й минуте с пенальти один мяч отыграть, как «Рекорд» было уже не остановить – до перерыва в ворота гостей (и не пустых, а с вратарем!) влетели еще 6 мячей, последний из которых был на счету Романа Вахулы. 7:4 – после 20-ти минут игры, такое предвидеть было невозможно.

Второй тайм априори не мог быть таким насыщенным на голы, «Гатте Актив» «подняться» было не по силам, а «Рекорд» очень уверенно довел игру до победы – 9:5. Наши поздравления нашим ребятам – Роме Вахуле и Саше Бондарю. Александр из-за травмы в последних матчах не принимал участия, но его вклад в общую победу не учитывать невозможно.

В следующем сезоне «Рекорд» будет представлять Польшу в Кубке УЕФА, и вполне может стать соперником нашего нового чемпиона Украины херсонского «Продэксима».

26-29 мая. 27 тур