Плей-офф чемпионата Испании по футзалу вышел на новый уровень – в Торрехон-де-Ардосе и Мурсии состоялись первые матчи стадии 1/2 финала плей-офф. Напомним, что в полуфиналах пары соперников играют до двух побед по схеме «1-1-1», где первая игра на площадке команды, занявшей в регулярном чемпионате более высокое место.

Это уже банально говорить, но в первом матче между «Мовистар Интером» и «Магной Гурпеа» лучшим на площадке был португалец Рикардиньо. Поначалу наваррцы отвечали атакой на атаку, и на 4-й минуте Виктор Аревало был очень близок к тому, чтобы открыть счет, но, пробивая справа с острого угла, угодил с ближнюю штангу. А вскоре в воротах гостей побывал первый мяч. Получился он достаточно курьезным, но это не удивительно, что именно такие курьезы случаются с такими великими футзалистами, как Рикардиньо. Эрик Мартель в центре площадки пытался сделать поперечную передачу, но «Малыш» так удачно вставил ногу, что мяч от неё полетел точно в угол ворот «Магны Гурпеа», голкипер которой Асьер потерял ворота.

Когда ближе к концу тайма Марио Ривильос и Рикардиньо выстрелили дуплетом (причем, гол португальца был удивительно хорош), казалось, что наваррцам не избежать разгрома. Но надо знать эту команду – характер у её футболистов еще тот. До перерыва Араса один мяч отыграл, а после него «Магна Гурпеа» и по игре, и по остроте создаваемых моментов не уступала лучшему клубу Европы. Когда «Магне Гурпеа» трудно, кому вести вперед партнеров по команде в ней есть. Это Хави Эсеверри – один из величайших футзалистов Испании последнего времени. И он может забивать не совсем логичные мячи, как это было на 36-й минуте. Эсеверри вроде бы делал передачу, но получился неожиданный удар в ближний угол, на который Хесус Эрреро среагировать не успел. Когда же наваррцы пошли на последний штурм, как раз удар капитана и лидера «Магны Гурпеа» за 20 секунд до конца основного времени перевел игру в овертайм.

Отметим, что в Испании дополнительное время играют из двух таймов по три минуты. И в этой игре решающим стал гол, который уже на первой из них забил «мовистаровец» Гадейя, воспользовавшись ошибкой Дани Сальдисе у своих ворот. Пришлось гостям снова идти «на пятого», но теперь уже мячи в пустые ворота наваррцев посыпались один за другим. Так что, первый полуфинал завершился по счету вроде бы крупной победой «Мовистар Интера» 7:3, но по игре разрыв в 4 мяча не совсем справедлив. Ну, а Рикардиньо в этой игре отметился хет-триком, доведя свой голевой реестр до 28-ми мячей – это четвертый результат в лиге.

Первый матч во второй паре ожидался с огромным интересом, и мурсийские болельщики на приезд «Барселоны Ласса» отреагировали солидной аудиторией, собравшейся в спорткомплексе «Palacio de Deportes de Murcia». И в «Эль Посо Мурсии» есть свой харизматичный лидер – это Мигелин. Он сразу же стал застрельщиком всех атак хозяев паркета, которые на 2-й минуте были очень близки к голу. Бебе с углового прострелил вдоль ворот, и мяч от ноги голкипера каталонцев Хуанхо чудом угодил не в сетку, а в штангу, причем дальнюю. Вскоре же состоялся обмен голевыми ударами. Сначала бразилец Пито сильно и точно пробил со средней дистанции, а через пару минут Адольфо воспользовался безупречной передачей от Рохера. Первый тайм завершился осадой ворот Хуанхо, что позволило хозяевам за 4 секунды до сирены заработать пенальти, который был хладнокровно реализован Мигелином.

И в начале тайма второго соперники по разу огорчили друг друга. Первыми это сделали мурсийцы, забив классический для себя мяч – Бебе с углового прострелил в штрафную, а там Алекс, сыграв на опережение, переправил мяч за линию ворот. Ответный же гол «Барселоны Ласса» стал результатом индивидуальных действий Серхио Лосано. 3:2 на 23-й минуте, и тьма времени до конца второго тайма. Но забитых мячей в матче так больше и не было. Как вы сами понимаете, возможностей, чтобы счет изменился, было предостаточно у обеих команд, но Фабио и Хуанхо в воротах отыграли выше всяких похвал.

3:2 – «Эль Посо Мурсия» берет в сложнейшей борьбе первый матч серии. Но впереди у подопечных Дуды второй матч, который 31 мая будет сыгран в логове «Барселоны Ласса» спорткомплексе «Палау Блауграна». Что же до «Магны Гурпеа» и «Мовистар Интера», то второй матч в этой паре состоится 29 мая в Памплоне.



26-27 мая. 1/2 финала плей-офф. Первые матчи