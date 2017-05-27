В футзальной Серии А еще одна стадия плей-офф осталась позади – в пятницу в Пескаре и Сан-Мартино-ди-Лупари состоялись третьи матчи в двух полуфинальных сериях, которые и назвали две команды, которые разыграют футзальное Скудетто.

С обоюдными шансами начали игру «Пескара С5» и «Лолло Каффе Наполи С5». Работа сразу же нашлась и для Антонио Капуоццо (голкипер хозяев), и для Гарсии Перейры (вратаря гостей). Последний, кстати, впервые появился на площадке не со стартовым свистком. Первый удар по мячу был за неаполитанцами, и они сразу начали играть с пятым полевым игроком, которым выходил Дави. Но вскоре Гарсии Перейре пришлось выйти на площадку, чтобы отразить удар Росы. Еще через пару минут гостей после дальнего удара Борруто выручила штанга.

Тем временем, Дави продолжал выходить пятым, и на 10-й минуте «Лолло Каффе Наполи С5» открыл счет – контратаку точным ударом завершил Де Баил. Удержать это преимущество до перерыва неаполитанцы не сумели – на 18-й минуте Кристиан Борруто в пределах штрафной удачно сыграл на добивании. Более того, «Пескара» могла и выйти вперед, но Моргадо сильнейшим ударом потряс перекладину.

Второй тайм очень удачно начался для команды Фульвио Колини. Роса, приняв мяч на столба, сбросил мяч под удар Борруто, и тот не оставил шансов Гарсии Перейре. Других идей, как играть с пятым полевым у главного тренера «Лолло Каффе Наполи С5» Франческо Чиполлы не было, и им стал выходить Форнари. Но ошибка на 25-й минуте привела к тому, что Дуарте после сейва Капуоццо, пробив по высокой дуге, поразил пустые ворота. На 27-й минуте нервы не выдержали у неаполитанца Форнари, который грубо толкнул соперника. Арбитры были безжалостны – прямая красная карточка, а большинство «Пескара» реализовала менее чем за минуту. Когда же на 35-й минуте Моргадо вместе с мячом отправил в сетку и Де Баила, играла была сделана. До финальной сирены Андре Феррейра дальним ударом забил последний мяч и в этой игре, и для «Лолло Каффе Наполи С5» во всем сезоне. «Пескара» все-таки в финале, и её место там по делу, все-таки это победитель регулярного чемпионата.

Как и во втором матче, «Лупаренсе» и «Аква&Сапоне» в решающем поединке показали очень результативную игру. А таковой она стала за счет невероятно результативного овертайма, в котором команды забили друг другу по 3 мяча. «Лупаренсе» очень был близок к тому, чтобы завершить матч победой в основное время, но за 17 секунд до конца второго тайма мяч рикошетом от Тобе оказался в воротах хозяев.

Как вы понимаете, в этот момент «Аква&Сапоне» играл с пятым полевым игроком, и игру с пятым гости продолжили и в дополнительное время. Это принесло результат на 43-й минуте, когда Де Оливейра оказался самым расторопным в штрафной. Но этот мяч «лупи» отыграли еще в первую пятиминутку – Манкусо с метра занес мяч за линию ворот. И это были еще не все события до обмена воротами. Де Оливейра у гостей был удален за вторую желтую карточку, а Рамон у «Лупаренсе» не реализовал 10-тиметровый.

Уже во втором дополнительном тайме индивидуально сильно сыграл Манкусо – обыграв защитника и вратаря Касассу, лидер атак «волков» закатил мяч в сетку. Ровно через минуту Таборда забил пятый мяч в ворота «Аква&Сапоне», но гости не желали сдаваться. Габриэль Лима в течение минуты делает счет 5:5! «Аква&Сапоне» нужен был еще один мяч, и на то, чтобы его забить оставалась 41 секунда. Но чуда не случилось – ничья устраивала «Лупаренсе», поскольку «волки» в регулярном чемпионате были выше своего соперника.

Итак, в финале чемпионата Италии нас ждет противостояние «Пескары» и «Лупаренсе», двух лучших команд регулярного чемпионата. Финальная серия плей-офф пройдет по схеме «1-2-2». Её начало 1 июня в Пескаре, а 7 и 9 июня финалисты дважды сыграют на площадке «Лупаренсе». Если же трех матчей для определения чемпиона Италии будет недостаточно, то четвертая игра по календарю 14 июня. Крайний же срок определения чемпиона, если дело дойдет до пятого матча, это 16 июня.

Ко всему выше сказанному стоит добавить, что благодаря изменениям в формате проведения Кубка УЕФА Италия получила право в еврокубке выставить две команды, это и будут «Пескара» и «Лупаренсе».



26 мая. 1/2 финала плей-офф. Третьи матчи