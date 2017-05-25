Осасуна и Магна Гурпеа подписали договор о сотрудничестве

Футбольный клуб «Осасуна», который по итогу нынешнего сезона покинул Примеру, и футзальный клуб «Магна Гурпеа», продолжающий на стадии 1/2 финала плей-офф борьбу за титул чемпиона Испании по футзалу, подписали договор о сотрудничестве.





Оба клуба представляют провинцию Наварра и базируются в городе Памплона, а на церемонии подписания соглашения, которая проходила на стадионе «Рейно-де-Наварра», присутствовали президент «Осасуны» Луис Сабалза, президент «Магны Гурпеа» Хосе Антонио Арреги, президент Национальной лиги футзала Испании Хавьер Лосано, представители департамента Наварры по делам спорта и молодежи, мэр Памплоны Артуро Феррер, главный тренер «Магны Гурпеа» Иманол Арреги, капитан и легенда «Магны Гурпеа» Хави Эсеверри.

Соглашение между футбольным и футзальным клубом рассчитано на 1 год, и его финансовая составляющая предусматривает, что «Магна Гурпеа» получит помощь в размере 112 тысяч евро. В свою очередь, спонсоры «Осасуны» получают в качестве рекламной площадки те возможности, которые дают участие «Магны Гурпеа» в национальных соревнованиях. Кроме того, клубы будут выступать в форме единого образца.

Президент «Осасуны» Луис Сабалза так прокомментировал это событие: «Мы не хотели подписывать соглашение больше, чем на год, поскольку в октябре будут выборы нового президента клуба, и уже ему решать продлевать ли это соглашение».

Планируется, что с нового сезона «Магна Гурпеа», которая за свою многолетнюю историю неоднократно меняла название, в чемпионате Испании будет играть под названием «Клуб Атлетико Осасуна Шота», но оно может быть изменено, если у команды появится титульный спонсор.

Луис Сабалза так пояснил, почему «Осасуна» будет сотрудничать с футзальным клубом: «Мы знаем, что это не единственный клуб в Наварре, который испытывает финансовые трудности. Мы бы хотели помочь больше, но вынуждены отталкиваться от собственной прибыли».

Со своей стороны Хосе Антонио Арреги отметил: «Спонсорство «Осасуны» дает нам спокойствие и возможность развиваться дальше. Теперь для нас начинается новая эпоха, и мы будем счастливы играть в форме «Осасуны».

Стоит добавить, что год назад в Испании активно проходила информация о том, что соглашение о сотрудничестве заключат «Атлетико» (Мадрид) и клубный чемпион Европы по футзалу «Мовистар Интер», но пока до оформления этого соглашения юридически дело не дошло.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ