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Суперкамбек Аква&Сапоне: пять забитых мячей при игре с пятым полевым

«Лолло Каффе Наполи» побеждает в Пескаре: в полуфиналах плей-офф Серии А все решат третьи матчи

  • 25.05.2017 14:54
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divisionecalcioa5.it, «Лупаренсе» – «Аква&Сапоне»
© divisionecalcioa5.it, «Лупаренсе» – «Аква&Сапоне»
Совершенно неожиданным получилось развитие полуфинальных серий в футзальной Серии А, в которых накануне в Пескаре и в Сан-Мартино-ди-Лупари состоялись вторые матчи. Хозяева, а это были «Пескара» и «Лупаренсе», первая и вторая команды регулярного чемпионата, не смогли воспользоваться преимуществом своей площадки. Так что, третьим матчам быть в обоих полуфиналах.
 
Команда Фульвио Колини уже с первых минут попыталась ошеломить неаполитанцев, и их голкипер Гарсия Перейра сразу же попал в оборот. На 3-й минуте Борруто упустил хороший шанс открыть счет, когда с дуги пробил во вратаря. Еще через минуту Куццолино вышел один на один с Гарсией Перейрой, но проиграл дуэль. В следующей атаке Роса бил с двух метров, но и здесь «рамочник» неаполитанцев был на высоте.
 
Но стоило главному тренеру «Лолло Каффе Наполи С5» Франческо Чипполе убрать вратаря из ворот, как гости пропустили. Неаполитанцы уже на 6-й минуте решили играть с пятым полевым, но Де Баил в центральном круге подарил мяч Росе, и тот поразил пустые ворота. Гости и в дальнейшем на своем мяче играли без вратаря, но счет до перерыва так и не изменился.
 
Второй тайм был куда результативнее. Начался он с потрясающего дальнего удара Манфроя, и счет стал 1:1. Далее для хозяев был неприятный эпизод, в котором Хавьер Салас получил тяжелую травму, и его унесли с площадки. А на 26-й минуте «Лолло Каффе Наполи С5» вышел вперед – это Де Баил свой рывок по центру завершил точным ударом. Этот мяч «Пескара» отыграла на экваторе второго тайма, когда Борруто классно сыграл на позиции столба в штрафной гостей. Еще через 4 минуты равновесие качнулось в сторону хозяев – Куццолино четко реализовал 10-тиметровый. Однако это был последний успех «Пескары». За счет игры с пятым полевым игроком «Наполи» не только сравнял счет, но после точного удара Андре Феррейры вырвал победу.
 
И в матче «Лупаренсе» и «Аква&Сапоне» ключевым фактором, повлиявшим на окончательный результат, стало умение играть «5 на 4». Героем первого тайма стал Умберто Онорио, которого так разозлил неприятный рикошет, после которого мяч от его ноги оказался в воротах хозяев, что на это нашелся достойный ответ в виде хет-трика. «Аква&Сапоне» еще при счете 1:4 перешел «на пятого», и на 16-й минуте Де Оливейра сократил отставание, но последнее слово в первом тайме было за Онорио.
 
Начался второй тайм, Мурило Феррейра у гостей вышел во вратарской футболке, и на 23-й минуте счет сократился уже до 5:3. Игра с пятым продолжилась, и на 30-й минуте Лима дальним ударом делает преимущество «лупи» минимальным – 5:4. Этой тактикой «Аква&Сапоне» таки вымотал хозяев. На 36-й минуте Лукаян с 13-ти метров пробил, как из пращи, в перекладину, от которой мяч оказался в сетке – 5:5. Но ничья гостей не устраивала, игра с Мурило Феррейрой в роли пятого продолжилась, и в начале 38-й минуты Лукаян оформил дубль. Фантастика – в таком-то матче «Аква&Сапоне» с пятым полевым забил 5 мячей! Тут уже пришлось «Лупаренсе» играть с пятым, но от шока утраченной победы, которая, казалось, после первого тайма никуда не должна была подеваться, подопечные испанского тренера Давида Марина так и не пришли.
 
26 мая опять же в Пескаре и в Сан-Мартино-ди-Лупари в каждой из пар будут сыграны третьи, решающие матчи. Обязательно стоит напомнить, что по регламенту Серии А и «Пескару», и «Лупаренсе» в этих играх устроит и ничья, если она будет зафиксирована и по окончании дополнительного времени. А вот «Лолло Каффе Наполи С5» и «Аква&Сапоне» обязательно нужно побеждать.

24 мая. 1/2 финала плей-офф. Вторые матчи
 
«Пескара С5» (1) – «Лолло Каффе Наполи С5» (4) – 3:4 (1:0). Первые матч 6:3
 Роса (6), Борруто (29), Куццолино (33) – Манфрой (21), Де Баил (26), Ботта (36), Андрей Феррейра (40)



«Лупаренсе» (2) – «Аква&Сапоне» (3) – 5:6 (5:2). Первый матч 6:3
 Алан Бранди (5), Рамон (7), Онорио (9,11,19) – Онорио (3, автогол), Де Оливейра (16), Мурило Феррейра (23), Лима (30), Лукаян (36,38)



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sadixson
      Sadixson, 25.05.2017 15:16
    0
    Мамарелла чёто уже вообще не торт (в этой игре, по крайней мере)
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