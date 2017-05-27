Плей-офф. Бронзовая серия. Локомотив – ХИТ. Анонс

В субботу в Харькове любителей футзала ждет продолжение «бронзовой» серии плей-офф чемпионата Экстра-лиги, в которой третье место разыгрывают «Локомотив» и «ХИТ». Несмотря на то, что порой подобные матчи называют «утешительными», команды Олега Лукьяненко и Евгения Рывкина смогли подойти к ним профессионально, и подарили тем, кто за ними наблюдал «живьем» и в интернет-трансляции, два очень неплохих поединка.

Суммарный итог киевских матчей – по одной победе «ХИТа» и «Локомотива», что только лишний раз стало иллюстрацией того, что весь квартет полуфиналистов в этом сезоне собрался равный по силам. Давайте вспомним матчи 1/2 финала, и в них что между «Продэксимом» и «Локомотивом», что между «ХИТом» и «Энергией» после двух матчей было равенство – 1:1. Когда же пошли «медальные» серии, вновь после двух матчей нет фаворитов, что в битве за «бронзу», что в чемпионском противостоянии «Продэксима» и «Энергии».

Если вспомнить киевские матчи, то в стартовые минуты первой игры в Киеве было заметно, что соперники еще находились под впечатлением своих неудач в полуфиналах, и сами для себя еще не до конца поняли, что же им делать теперь. Так продолжалось где-то с половину тайма, но стоило Николаю Белоцерковцу открыть счет, как для киевлян и харьковчан стало очевидно – нужно играть! И не просто играть, а на победу. Особенно старался Сергей Журба, который, не будем исключать, что-то хотел доказать своему бывшему клубу, но в целом, провел такой матч, который показал, что Журба не зря входит в число лучших футболистов страны. Два гола и две результативные передачи в таком матче – дорого стоит. Особенно стоит отметить ту результативную передачу Журбы, после которой свой первый мяч забил Сергей Чепорнюк – это была передача Мастера. Так что, в этой игре у «ХИТа» на площадке был лидер, и его поддержали и остальные футболисты, которые показали такую готовность, с которой по игре было сложно заметить, что киевляне провели 50 минут игрового времени, имея в заявке только 7 полевых футболистов.

Но, как это часто бывает в футболе, после столь сложного матча, в котором ради победы было отдано очень много сил и эмоций (попробуйте добиться победы, четырежды проигрывая по ходу матча!), несмотря на то, что команда Олега Лукьяненко получила подкрепление в лице отбывшего дисквалификацию Александра Корнийчука, эмоций и свежести «ХИТу» на воскресную игру уже не хватило. Да и у «Локомотива» не могло, как говорится, не взыграть. Несмотря на 0:0 на протяжении почти полутора таймов, скучно не было. Особенно впечатлили стартовые минуты, в течение которых голкиперу «Локомотива» Юрия Савенко только ценой невероятных усилий (да и с долей везения) удалось оставить свои ворота «сухими». Не могли не заинтриговать тактические тренерские игры, когда то Игорь Борсук выходил пятым полевым, то Савенко при первой же возможности пересекал центральную линию и действовал уже как полевой игрок.

Никто в игре «5 на 4» так и преуспел, что вполне объяснимо. Тренерский штаб «Локомотива» за время между матчами тщательно разобрал все ошибки, которые были допущены при игре «4 против пяти», и киевляне уже не чувствовали себя у ворот «железнодорожников» столь вольготно, как накануне. Подопечные Олега Лукьяненко, в свою очередь, за счет своего опыта смогли разобраться, как же действовать на площадке, чтобы минимизировать потенциальную угрозу, которая могла идти от подключений Савенко. Ключевым же моментом в успехе «Локомотива» стала реализация, и в первую очередь, это касается мячей, забитых Денисом Овсянниковым и Евгением Серым – и тот, и другой, что называется, «исполнили».

Чем еще запомнились киевские матчи, а тем, что в их итоге есть определенные параллели с тем, как «ХИТ» и «Локомотив» играли в полуфиналах. И даже не параллели, а точнее сказать, схожесть. Так, «ХИТ» первую игру выиграл, а вторую проиграл – и точно так было и в полуфинале с «Энергией». Более того, даже счет первого матча был идентичным – 5:4 в овертайме! В свою очередь, «Локомотив», начиная серию в гостях, первую игру проиграл и не в основное время, а вторую выиграл, и хотя счет не совпал, но зато «всухую». Далее не рекомендуем проецировать параллели на третий матч, а то, что было сказано по первым двум играм, не более чем любопытно.

Итак, в субботу в 13.00 «Локомотив» и «ХИТ» сыграют в третий раз, и обращаем ваше внимание, что в связи с техническими проблемами, возникшими на сайте МФК «Локомотив», видеотрансляцию этого матча можно будет увидеть на ютубовском видеоканале «Локо-ТВ».



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

27 мая, суббота