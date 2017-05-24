Олександр КОСЕНКО: «У молодіжної збірної України був єдиний колектив»

Головний тренер національної збірної України Олександр Косенко спостерігав за матчами молодіжної збірної України у словацькому Кошице. Нагадаємо, що «синьо-жовті» виграли обидва поєдинки у своїх словацьких однолітків (2:1 та 3:0).



- Олександре Петровичу, Ви спостерігали за іграми молодіжної збірної України. Що Ви можете сказати про два матчі зі словаками?

- В обох матчах наші хлопці склали гарне враження. Було видно єдиний колектив, у якому всі боролися разом, підтримували один одного, і якщо хтось і помилявся (бо без цього неможливо), то одразу була підстраховка. Ми завжди кажемо хлопцям – як у молодіжній, так і у національній збірній – ми завжди славилися своїм командним духом, і в цьому наша сила. І коли ми є однією командою, то це – запорука гарного результату. Так сталося і в іграх проти Словаччини. Усі хлопці зіграли на гідному рівні.

- Під час матчів Ви знаходилися поруч з тренером «молодіжки» Віталієм Одеговим, але не підказували так активно, як зазвичай робите під час матчів національної збірної…

- Я не заважаю роботі Віталія Олексійовича з його командою. Але якщо треба буде, то я завжди готовий підказати хлопцям, поділитися з ними своїм досвідом та дати якусь пораду, як краще зіграти у тому чи іншому епізоді.

- Гравці молодіжної збірної часто звертаються до головного тренера національної збірної за порадою?

- Не скажу, що дуже часто, але звертаються, і головне, що вони це роблять. Вони розуміють, що їм ще треба багато чому навчитися і багато що вдосконалювати.

- Хтось із нинішніх гравців «молодіжки» у найближчій перспективі може отримати виклик у національну збірну?

- Такі гравці є, але поки що не буду казати прізвища. Але у той же момент зазначу, що ми слідкуємо за кожним з гравців молодіжної збірної, але їм виклик до головної команди треба заслужити своєю роботою. Для нас важливий кожен гравець молодіжної збірної.

- І наостанок: прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, яка склалася навколо гравців «Сокола».

- Скажу чесно: я вперше бачу ситуацію, коли тренер та керівництво клубу диктують свої умови тренеру збірної. Такого я ніде не бачив, коли сам грав, а потім коли почав тренувати. Якщо Роман Ковальчик має якісь думки, то нехай він поспілкується з Віталієм Одеговим. Я впевнений, що у «Соколі» Роман Миколайович варіює четвірками так, як вважає за потрібне. Так само робить і Одегов. Але Віталій Олексійович – тренер молодіжної збірної України, і там рішення по складу – хто, як і в якій четвірці гратиме – прийматиме саме він. Але ж у той же час це вже не перший випадок, пов’язаний саме з «Соколом». Можна згадати підготовку «молодіжки» до матчів з Іраном, але тоді все минулося, бо знайшлося, ким замінити «соколят». Зараз же ситуація переходить всі межі. В інтернеті керівники «Сокола» називають Одегова «брехуном», але ж Віталій Олексійович не все встиг сказати. Я думаю, що якщо у Хмельницькому переживають за футзал та за нашу збірну, то треба це робити не на словах, а на ділі, а не ставити ультиматуми тренеру збірної через гравців.