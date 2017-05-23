Андрей НОВИКОВ: «Сборная Украины не позволит клубам диктовать условия»

Вся футзальная общественность уже в курсе, что накануне товарищеских матчей молодежной сборной Украины в Словакии в нашем футзале произошел беспрецедентный случай . Четыре игрока, представляющий хмельницкий клуб «Сокол», были из Ужгорода отправлены домой, поскольку прибыли на сбор с определенными условиями своего участия в матчах со словаками, которые руководством «Сокола» через них были предъявлены тренерскому штабу молодежной сборной.

Что же происходило в Ужгороде, в чуть суть этих требований, как их обосновывает хмельницкий клуб, как развивались события в ходе краткосрочного сбора «молодежки», и какое может быть их дальнейшее развитие – об этом в серии эксклюзивных интервью Sport.ua.

Первое из них – с главой Комитета национальных сборных Украины Андреем Новиковым, которого в нашем в футзале никому представлять не надо – на протяжении 14-ти лет он был президентом футзального клуба «Енакиевец».

- Андрей Станиславович, Вы целиком в курсе всей ситуаций вокруг игроков «Сокола», вызванных в молодежную сборную. Каким одним словом её можно назвать? Что это в целом – недоразумение, конфликт каких-то интересов, ультиматум? Что это было со стороны «Сокола»?

- Демарш, саботаж, можно какие-то еще определения привести. Я лучше скажу по существу. Футболисты «Сокола» подошли к главному тренеру молодежной сборной, хотя на сайте «Сокола» он и именуется, как «виконуючий обов’язки». Но для меня это не принципиально – он, как тренер, руководит сборной. Главный тренер он или и.о. главного тренера сборной – Александр Мирный (почетный президент «Сокола – прим. Sport.ua) за это зацепился, что его не выбирали, его назначали.

Но давайте по порядку. Они подошли к Виталию Одегову и сказали о том, что поступило такое указание от президента: или они должны играть в одной четверке, или они не должны выходить на площадку. Чтобы отреагировать на это дело, я позвонил Роману Ковальчику (главный тренер «Сокола – прим. Sport.ua), задал ему вопрос, чтобы он состыковал меня с президентом клуба. На что Ковальчик сказал, что у него позиция однозначная. Потому он взял паузу, и через полчаса мне перезвонил и выдвинул такие требования. Вернее, не требования, а 4 пункта его… Как сказать… Требования и есть.

- Можете их озвучить по порядку?

- Да. Пункт первый. Мы за свои деньги отправили футболистов. Интересно, что под этим подразумевается, если клуб и так должен делегировать футболистов «в» и «из» сборной.

- Согласно регламента. (Стаття 41, п.9, «Регламент чемпіонату України серед команд вищої ліги «Екстра-ліга» з футзалу сезону 2016/2017 років» – прим. Sport.ua).

- Абсолютно правильно. Да можно пойти в «зарубу», что это не в окна УЕФА или ФИФА, но вызов в молодежную сборную подтвержден письмо от Ассоциации футзала Украины. Это первое.

Второе. Они за свои деньги сделали загранпаспорта. Замечательно. Но если бы они их не сделали, то футболистов бы и не приглашали. Была такая ситуация с Артуром Подлюком, когда ехали в Иран, получилось, что он паспорт потерял. А сейчас оказывается, что они ему быстро сделали паспорт, но паспорт у него оказался прошлого периода.

- Как обстоял вопрос с визами? Безвиз же еще наступил.

- Визы мы сделали. Всё оформили, подались через визовый центр, и их сделала Ассоциация. Но загранпаспорта оформлял клуб за свои деньги. Это пункт два.

Пункт три. Хотели пригласить 5 человек, но пригласили только четверых. Не взяли самого основного – Зубика. Вот он самый лучший, а его почему-то не взяли. И взяли четверых, а не пятерых.

И пункт четвертый. Мы бы вообще были довольны, если бы к нам со сборной не приставали.

- Чтобы из «Сокола» футболисты в сборную не приглашались вообще?

- Да, оставили их в покое. Это были слова Ковальчика. После чего я понял, что ситуация тут заходит в пике. Я нашел, как связаться с Мирным. Лично его набрал. Ну, во-первых, это не диалог был, конечно, а больше монолог. Потому что он прерывал меня на каждом слове, но, правда, с извинениями. Он прерывал, потом я его прерывал, просил, чтобы я договорил свою мысль. Но разговор ничем не отличался от тех четырех пунктов, которые озвучил Ковальчик. За исключением того, что Мирный полностью облил грязью Одегова – где он играл, кого он тренировал? Лицензии нет, как его утверждали? Как он вообще может разрывать четверки, наработаны стандарты. Я ему тоже сказал, что у меня 17 лет мини-футбольной практики, 14 из них президентом клуба, и никогда в жизни не диктовал условия главному тренеру, кто должен играть, кто на воротах должен стоять, кто должен 10-тиметровые бить, кто должен мячи носить. Так что, это было уже «втручання в справи команди».

Мирный сказал, что Ассоциация нас гнобит постоянно, как нам надо было поступать, вот мое мнение.

- Александр Мирный тоже подтвердил, что, как президент, он хотел бы, чтобы из «Сокола» футболисты не вызывались в сборную?

- Нет-нет. Вот четвертый пункт он не говорил, но сказал, что это конкретно его требование, что футболисты играют либо так, либо никак. Он не хочет, чтобы сборная проигрывала, и игроки принимали участие в опозоривании сборной, и, соответственно, они играть не будут. Были еще приведены фрагменты из письма на сайте «Сокола», что Одегов провел 5 матчей, только один выиграл и так далее.

- Хотелось бы, чтобы Вы сделали некоторые пояснения к тем четырем пунктам. Где находились футболисты «Сокола», когда они озвучили, что у них есть разговор к Виталию Одегову – в Киеве, в Ужгороде?

- В Ужгороде.

- Тогда следующий вопрос. Почему игроки приехали в сборную, имея эти требования? Потому что в итоге получается ситуация, что в саму поездку в Словакию их уже невозможно было кем-то заменить. Если они ехали в Ужгород с требованиями, почему они вообще выехали из Хмельницкого, и почему «Соколу» нельзя было озвучить эти требования еще до того, как это игроки вызывались?

- Он обосновывает это тем, что Одегов не хочет слышать их требования. Да, в принципе, это могли бы сказать по телефону, и я согласен, что можно было бы эти требования озвучить, еще до того, как футболисты поехали в Ужгород. Кроме этого, были понесены и определенные расходы – на футболистов резервировались номера, делались визы и т.д.

- В интервью Виталия Одегова сайту АФУ говорится, что футболисты «Сокола» сказали, что со стороны руководства клуба с ними были жесткие разговоры, что к ним могут быть применены санкции, как-то они могут пострадать. Это действительно имело место, футболисты говорили?

- Я же в Ужгороде не был, не могу сказать. Я думаю, что футболисты сейчас вообще будут молчать.

Меня сейчас другое волнует. Через месяц на турнир в Монтесильвано едут команды U-17, U-15 и U-13. Так мне теперь как, написать письмо на «Сокол» от Комитета национальных сборных АФУ с вопросом, не будет ли демарша и в этих возрастных группах? Потому что по U-17 решены все вопросы, связанные с финансами, с переездом, с проживанием и питанием. И это не Словакия, которая за углом, это Италия.

- В заявлении «Сокола» есть тема о том, что якобы какой-то тренер команды U-15 «готов за 400 евро повезти любого игрока в составе национальной сборной». Что это вообще за тема?

- Это называется «слышали звон, да не знают где он». Команда U-17 в Монтесильвано полностью выезжает за счет Ассоциации. На команду U-15 мы нашли спонсора. На команду U-13 пока планируем привлечение родителей. К сожалению, на все команды средств не хватает. Думаю, что где-то услышали разговор, что родители обеспечивают поездку детей, а это уже преподносится, как тренер ходит и занимается сбором денег с детей. Здесь переиначена ситуация, как будто кто-то ходит и занимается попрошайничеством: хочешь поехать – давай деньги, и ты поедешь. Причем, добавлю, что у команд U-15 и U-13 транспорт мы берем на себя, постоянно работаем над процессом, чтобы минимизировать расходы родителей. Был разговор о том, что сколько в целом будут расходы, получалось 400 евро на человека. И здесь разговор шел с родителями тех кандидатов, которых мы приглашаем. Но это уже вынесли в информационное пространство, что может поехать любой желающий, лишь бы только деньги дал. Это абсурд.

- С чем, на Ваш взгляд, связано такое неприятие клубом «Сокол» Виталия Одегова как тренера? Как игрок, он в числе самых успешных наших футболистов, сделавших карьеру не только в украинских, но и зарубежных клубах. Как тренер, он имеет лицензию «С»-тренер по футзалу. Сейчас проходит обучение на лицензию «B», это высшая, что есть в футзале. Причем, обучается сейчас вместе с тренерами «Сокола» Романом Ковальчиком и Михаилом Токарем.

- Лицензирование тренеров по футзалу – это то, за что УЕФА, ФФУ и АФУ вплотную взялись только в последние 3-4 года. О чем мы сейчас говорим? Так под сомнение можно поставить квалификацию всех украинских тренеров. Да, было заявление, кого он тренировал, он играет за ветеранов, пусть там и играет, больше денег заработает. Я не знаю, почему так – я разговаривал с Мирным, а слышал Ковальчика.

- Какие дальнейшие могут быть действия со стороны Ассоциации футзала Украины? Потому что это беспрецедентный случай не только в истории украинского футзала, но и футбола.

- Будем подавать информацию на Комитет по этике и честной игры. Что может повлиять, что футболисты под испугом своего трудоустройства не подтвердят свои слова.

Кстати, могу сказать, что я просил от Мирного официальное письмо с этими требованиями. Он сказал, что он за свои слова отвечает, и никаких писем не будет. Я попросил хотя бы СМС – он сказал, что и СМС писать не будет.

- В письме «Сокола» говорится еще и о том, что лично Сергей Владыко принимал решение об отправке футболистов из Ужгорода?

- Оно не личное, потому что Владыко общался и со мной, и с Гримайло, и с Кагановым (вице-президенты АФУ – прим. Sport.ua). Дискуссия у нас по этому поводу была, и решение было принято коллективное, а не исключительно Сергеем Владыко. Как вы себе это представляете, из ряда вон выходящий случай в украинском футзале, и Владыко самостоятельно решает. Он, может, и имеет такие полномочия, но он сам в шоке был от происходящего. Коллективно было принято решение отправить ребят в клуб, дабы не допустить их демарша где-нибудь в Кошице. Не хватало еще словаков шокировать. Добавлю, что, конечно, это к делу не пришьешь, но ребята уезжали из Ужгорода со слезами на глазах, и в сетях общаются, рады, что сборная в Кошице одержала победу. Желали тем ребятам, которые поехали, удачи.

- Не затрагивался ли в разговорах с Ковальчиком или Мирным вопрос, что от всей этой ситуации самыми пострадавшими будут футболисты?

- У меня перед Ираном была беседа с Ковальчиком, когда один футболист вроде как «сломался», другой паспорт потерял, я ему тоже объяснял, ну, что же вы делаете? Вы не даете развиваться пацанам. В общем-то, это уже второй прецедент, просто именно этот стал достоянием общественности. На «Соколе» же карьера у ребят не заканчивается, через международные матчи, через сборную тебя могут увидеть в Европе, и пригласить куда-то в зарубежный клуб.

Ситуация была с Ираном, сейчас повторяется. Да и по ходу сезона были – то арбитраж плохой, то Ассоциация преднамеренно оставила клуб на домашних матчах без зрителей, то, что есть какое-то отношение предвзятое к «Соколу» у руководства АФУ. В общем, все накапливалось, накапливалось…

- На Ваш взгляд, как может разрешиться ситуация в будущем, чтобы не страдали футболисты, интересы сборной, чтобы все пожали друг другу руки, и двигались дальше?

- Для этого надо взаимопонимание клуба и сборной. Сборная открыта для взаимопонимания, но сборная Украины не позволит клубам диктовать условия, кому с кем играть и кого приглашать. Не должна Ассоциация и сборная с каждым клубом согласовывать четверки. Это априори неправильно. В письме «Сокола», кстати, приводится ссылка на опыт главного тренера сборной Испании – я откуда знаю, Венансио Лопес всем ли звонит? Может, он тоже какому-то президенту и какому-то тренеру не звонит.

Могу выразить только сожаление, что все это происходит, тем более, с молодыми, растущими футболистами, которые должны развиваться и защищать честь страны на международном уровне.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

P.S. Предвосхищая вопросы в комментариях, сразу скажем, что следующее интервью на эту тему – с почетным президентом ФК «Сокол» (Хмельницкий) Александром Мирным, который выскажет свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Оно уже записано, и находится в стадии расшифровки. В плане редакции – интервью с Виталием Одеговым, Сергеем Владыко, возможно, и с самими игроками, если они будут готовы ответить на вопросы.