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Видеофутзал: обзоры матчей ХИТ – Локомотив

20-21 мая. Киев. Первые матчи бронзовой серии плей-офф чемпионата Экстра-лиги

  • 22.05.2017 13:32
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Игорь Супкарев
© Игорь Супкарев

20 и 21 мая в Киеве состоялись первые два матча серии за бронзовые медали чемпионата Экстра-лиги по футзалу «ХИТ» (Киев) – «Локомотив» (Харьков).

Предлагаем вашему вниманию обзоры этих матчей, подготовленные пресс-службой футзального клуба «ХИТ»

20 мая. Первый матч



21 мая. Второй матч

Источник — ФК ХИТ Киев

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