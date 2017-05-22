20 и 21 мая в Киеве состоялись первые два матча серии за бронзовые медали чемпионата Экстра-лиги по футзалу «ХИТ» (Киев) – «Локомотив» (Харьков).



Предлагаем вашему вниманию обзоры этих матчей, подготовленные пресс-службой футзального клуба «ХИТ»



20 мая. Первый матч







21 мая. Второй матч



