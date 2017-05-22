Віталій ОДЕГОВ: «Ми майже весь матч грали першим номером»

Виконуючий обов’язки головного тренера молодіжної збірної України Віталій Одегов прокоментував перемогу над молодіжною збірною Словаччини у першому товариському матчі, який відбувся у Кошице.

- Віталіє Олексійовичу, вітаємо Вас з перемогою. Що можете сказати по гарячих слідах?

- Ми майже весь матч грали першим номером, домінували. Але нас підвела реалізація, тому що ми не забили багато 100-відсоткових моментів.

- Чи можна сказати, що десь на наших хлопців тиснула відповідальність за результат, тому вони і не діяли більш розкуто в атаці?

- Так і є. Але це все минеться через деякий час, коли у хлопців буде трохи більше досвіду.

- Враховуючи кадрові проблеми нашої молодіжної збірної, чи не виникало у Вас якихось складнощів щодо варіювання складом?

- Найскладніше в цій ситуації доводилося Левандівському, бо він наразі єдиний воротар. Тому, в нього немає права на помилку, і якщо, не дай Бог, він зазнає травми, то команді без Тараса буде тяжко. А щодо польових гравців, то двох четвірок та ще одного запасного гравця може вистачити, але – для однієї гри. Подивимось, що буде у другому матчі.

- Чи встигнуть наші гравці відновитись менш ніж за добу?

- Сподіваюсь на те, що наш доктор та фізіотерапевт зможуть швидко відновити хлопців.

- Якщо не секрет, Олександр Косенко вже заходив після матчу до роздягальні, щоб поговорити з хлопцями?

- Так, заходив. Він подякував їм за гру. Насправді Олександр Петрович теж переживав за результат та за гру наших хлопців, тому він теж підказує їм, як і я. І хлопці уважно слухають підказки Олександра Петровича, тому що це – головний тренер національної збірної, і його поради ніколи не будуть зайвими.