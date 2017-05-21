Україна (U-21) в першому матчі переграла однолітків зі Словаччини

Перший з двох запланований поєдинків між молодіжними збірними Словаччини та України зібрав непогану аудиторію. Принаймні, на центральній трибуні «Мульті Хала Арени» було багато людей. Тобто, підтримка словацьким молодим футзалістам була більш-менш забезпечена. Однак, українці на це не зважали, що показав початок матчу.

Фактично зі стартових хвилин підопічні Віталія Одегова стали прибирати ініціативу до своїх рук, змушуючи своїх візаві працювати якомога більше в обороні. По такій грі здавалось, що забитий гол «синьо-жовтих» – справа часу. Але м’яч довгий час не летів у ворота Кушніра. Хоча відзначимо, що у обох наших четвірок були непогані моменти. Більше того – за підсумками перших двадцяти хвилин гри наші футзалісти переважали своїх опонентів у кількості створених моментів. Однак, реалізація підводила українців. До того ж, варто відзначити, що і словаки мали кілька небезпечних моментів. Так, міг нашу команду покарати за помилку при переході з оборони до атаки Югас, а Левандівський врятував нашу команду від голу після гарматного удару Оштрака зі штрафного. Однак, щастя посміхнулося все-таки нашій команді. Карбула класною передачею знайшов Мороховця, а той спокійно переграв Кушніра – 0:1.

Після цього словаки іноді випускали п’ятого польового, але українці грамотно захищались і, до того ж, примушували своїх візаві помилятися. Щоправда, покарати за ці помилки не виходило, хоча якщо взяти ті моменти, які були у наших хлопців після екватору першого тайму, то рахунок мав би ще до перерви ставати як мінімум 3:0 на користь «синьо-жовтих».

З початком другого тайму словаки трохи активізувались, і у Левандівського додалось роботи. Однак, голкіпер «Урагану» та української збірної виручав у цих епізодах. А трохи ближче до середини другого тайму українці створили кілька небезпечних контратак. Зокрема, Горбатий двічі виводив на ударну позицію Кефу. Мав момент і сам Горбатий. А найнебезпечніших епізод записав на свій рахунок Пелех, який влучив у поперечину воріт Ганаковича. Втім, вже у наступній атаці наш капітан забив свій гол, подвоївши перевагу «синьо-жовтих».

Після цього словаки почали грати вп’ятьох, і цей елемент гри у них почав виходити трохи краще, ніж у першому таймі. Але українці тримали рахунок 2:0 на свою користь. Однак, на 37-й хвилині вони не втримали Несторіка, який відквитав один м’яч. Словацькі футзалісти одразу пішли рятувати матч, і той же Несторік міг забивати вдруге. Однак, цього разу щастя було на боці «синьо-жовтих». До того ж, на останніх секундах м’яч був у підопічних Віталія Одегова, і це допомогло втримати нехай і мінімальний, але переможний результат – 2:1 на користь молодіжної збірної України.

Словаччина (U-21) – Україна (U-21) – 1:2 (0:1)

Словаччина (U-21): Кушнір (Ганакович, 30) – Югас, Матейов, Несторік, Оштрак – Гудачек, Пехі, Туек, Кофчак – Балаж

Україна (U-21): Левандівський – Микитюк, Горбатий, Пелех, Кефа – Чеберяк, Пархоменко, Карбула, Мороховець – Цілик

Несторік (37) – Мороховець (10), Пелех (34) Несторік (37) – Мороховець (10), Пелех (34)