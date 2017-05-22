В воскресенье в футзальной Примере состоялись два матча, которые подвели итог четвертьфинальной стадии плей-офф. И если кратко резюмировать, то каких-то глобальных сенсаций она не принесла, а таковой можно было бы считать вылет хотя бы одного из трех грандов испанского футзала.

После того, как «Мовистар Интер» споткнулся в первом матче против «Санта Коломы», команде Хесуса Веласко, чтобы избежать фиаско, на своей площадке, а ею является спорткомплекс «Jorge Garbajosa», что в Торрехон-де-Ардосе, нужно было выигрывать два матча. И теперь, когда известен их итог, можно говорить, что неделю назад у «мовистаровцев» произошла банальная недооценка соперника. В субботнем матче никакой борьбы не получилось – «Мовистар Интер» выиграл 7:0, однако ожидать, что каталонцы просто так отдадут и третий матч, было по меньшей мере наивно.

Мощное начало – обычное дело для команды Хесуса Веласко, и на 3-й минуте оно принесло первый забитый мяч, когда Рикардиньо слева пробил под дальнюю штангу. Вскоре он же мог увеличить счет, но мяч после его хитрого удара угодил в голкипера «Санта Коломы» Прието. Игра продолжала оставаться улицей с односторонним движением, но мяч не шел в ворота. Что несколько сдерживало «Мовистар Интер», так это фолы, которых у него уже на 12-й минуте было пять. Пришлось перестраиваться, и на 17-й минуте успех чемпиону Испании принесла быстрая контратака, которую завершил Пола. 2:0 – по итогу первых 20-ти минут игры.

После перерыва «Санта Колома» заиграла гораздо активнее, к этому гостей подталкивала ситуация на табло. Однако, как ни старались каталонцы, какой-то серьезной работы у вратаря «мовистаровцев» Хесуса Эрреро не было. Его партнеры по команде отвечали редкими контратаками, и на 31-й минуте Даниэль воспользовался элегантной передачей Ортиса и довел преимущество хозяев до трех мячей. Главный тренер гостей Хорди Кобо взял тайм-аут, после которого каталонцы пошли на штурм ворот Хесуса Эрреро. С интервалом в четыре минуты Хави Родригес и Решья два мяча отыграли, но это были последние голы «Санта Коломы» в чемпионате. За 12 секунд до сирены гости в шестой раз нарушили правила, и Рикардиньо с 10-тиметрового окончательно оформил чемпиону Испании выход в полуфинал.

А его соперником там будет «Магна Гурпеа». Наваррцы в третьем матче добились победы в гостях над «Хаэном», и это единственная пара в 1/4 финала, в которой дальше прошла команда, занявшая в регулярном чемпионате более низкое место. Но сенсации в этом никакой нет, скорее, тут больше закономерности. «Магна Гурпеа» – команда с опытом игр плей-офф куда большим, чем «Хаэн», который только в последние годы стал заметной командой в Примере. Примечательно, что победный мяч в третьей игре был на счету Арасы, того самого футболиста, который во второй игре допустил единственный промах в послематчевой серии пенальти.

Итак, 26 мая в первом полуфинале сыграют «Мовистар Интер» и «Магна Гурпеа», а днем позже выяснение отношений начнут «Эль Посо Мурсия» и «Барселона Ласса». Стоит добавить, что на этой стадии плей-офф схема проведения матчей меняется. Применительно ко второй паре, график матчей таков: Мурсия (27 мая) – Барселона (30 мая) – Мурсия (3 июня).

21 мая. 1/4 финала плей-офф. Третьи матчи