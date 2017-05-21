Локомотив сухой победой берет убедительный реванш у ХИТа

Героический матч накануне выдали футболисты киевского «ХИТа». Не имея в составе даже двух четверок, подопечные Олега Лукьяненко продемонстрировали высочайший уровень готовности и мотивации, помноженные на характер, что и позволило добиться победы в овертайме. На воскресный матч наставник «хитовцев» уже мог задействовать Александра Корнийчука, отбывшего дисквалификацию, и для хозяев, у которых каждый боец на счету, это было существенным пополнением. Что же до «Локомотива», то в обойме «железнодорожников» были те же футболисты, но во второй игре Евгений Рывкин пошел на некоторые перестановки, в частности, отправив в «рамку» с первых минут Юрия Савенко, и в дополнение к этому несколько видоизменив стартовую четверку.

И в стартовые минуты она подверглась невероятному давлению со стороны хозяев паркета. Уже на первой минуте харьковчане в неразберихе «привезли» себе угловой, после которого Шевченко проверил штангу на прочность. Тут же Савенко вынужден был вступать в игру после опасных ударов Чепорнюка и Корнийчука, и как ни трудно было голкиперу «Локо», но он выручал.

Однако дожать ситуацию до гола киевлянам не удалось, а минуты с пятой «Локомотив», отвоевывая метр за метром, постепенно перехватил инициативу. Правда, работы у Лысенко было немного, но, тем не менее, мяч редко покидал киевскую половину. Почувствовав, что его футболистам нужна пауза, Олег Лукьяненко уже на 7-й минуте взял тайм-аут.

Игра на какое-то время выровнялась, а с середины тайма пошли тактические тренерские игры. Савенко начал активно подключаться к атакам своей команды на мяче гостей – в свою очередь, как только мяч оказывался у «ХИТа», уже Игорь Борсук моментально выбегал на площадку во вратарской футболке.

Так и играли команды, но в игре «5 на 4» никто не преуспевал, более того, и убойных моментов ни у одних, ни у других ворот не было. В основном соперники в завершении полагались на удары с дальней, или в лучшем случае со средней дистанции, но на голевые эти попытки открыть счет не тянули. Нули на табло после первых 20-ти минут были закономерными.

Сразу же после смены ворот «ХИТ» и Локомотив» по разу потревожили друг друга. Сначала Лебедь растерялся, оказавшись один перед Лысенко, и пробил рядом со штангой. В ответной атаке уже Чепорнюк вынудил Савенко демонстрировать своё мастерство.

А дальше в матче наступила тишина. Не то, чтобы футболисты не старались, но больше играли, выжидая какую-нибудь оплошность соперника, чтобы из неё можно было выдавить что-нибудь результативное. И такая не очень привлекательная для болельщиков игра принесла результат «Локомотиву». Овсянников, получив передачу со своей половины от Малышко, несильным ударом пробил мимо Лысенко, и мяч от штанги пересек линию ворот.

Выход Игоря Борсука пятым полевым был прогнозируемым, но если в субботней игре киевляне очень эффективно разыгрывали «пятого», то сегодня «Локомотив» явно учел все свои ошибки. Что-то у ворот Савенко возникало, но реализация «ХИТ» подводила.

«Локомотив» же старательно терпел в обороне, и ждал ошибки соперника. Дождался на 35-й минуте – стоило Андрею Борсуку из пределов штрафной пробить в Савенко, как Бондарь подобрал мяч и расчетливым ударом отправил его в пустые ворота.

Других вариантов, как играть с пятым, у «ХИТа» не было, как и не было каких-то изюминок, чтобы удивить соперника при игре «5 на 4». На 37-й минуте Савенко, поймав мяч, немного пробежался и своей передачей вывел Серого один на один с Лысенко – игрок «Локомотива» реализовал свой шанс блестяще, пробив под перекладину.

Все в матче стало очевидным, а точку в этой игре поставил, пожалуй, тот, кто и был лучшим. Поймав мяч после неудачного удара Игоря Борсука в направлении ворот, голкипер «Локомотива» без раздумий отправил его в пустые противоположные ворота.

0:4 – «Локомотив» сравнивает счет в серии плей-офф за бронзовые медали, и теперь у соперников две игры в Харькове. Вернется ли серия в столицу Украины, узнаем 28 мая по итогу двух поединков во Дворце спорта «Локомотив».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Серия за бронзовые медали. Второй матч

«ХИТ» (Киев) – «Локомотив» (Харьков) – 0:4 (0:0). Счет в серии 1:1

«ХИТ»: Владислав Лысенко – Александр Школьный, Игорь Борсук, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк – Александр Корнийчук, Андрей Борсук, Евгений Юнаков, Сергей Шевченко

«Локомотив»: Юрий Савенко – Дмитрий Бондарь, Богдан Свиридов, Евгений Серый, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Денис Овсянников, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Сергей Малышко

Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Богдан Киндий (Роздол)

Денис Овсянников, 28, Дмитрий Бондарь, 35, Евгений Серый, 37, Юрий Савенко, 40. Денис Овсянников, 28, Дмитрий Бондарь, 35, Евгений Серый, 37, Юрий Савенко, 40.

Удары (в створ): 19 (10) – 27 (12).