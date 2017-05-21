Локомотив сухой победой берет убедительный реванш у ХИТа

Героический матч накануне выдали футболисты киевского «ХИТа». Не имея в составе даже двух четверок, подопечные Олега Лукьяненко продемонстрировали высочайший уровень готовности и мотивации, помноженные на характер, что и позволило добиться победы в овертайме. На воскресный матч наставник «хитовцев» уже мог задействовать Александра Корнийчука, отбывшего дисквалификацию, и для хозяев, у которых каждый боец на счету, это было существенным пополнением. Что же до «Локомотива», то в обойме «железнодорожников» были те же футболисты, но во второй игре Евгений Рывкин пошел на некоторые перестановки, в частности, отправив в «рамку» с первых минут Юрия Савенко, и в дополнение к этому несколько видоизменив стартовую четверку.
И в стартовые минуты она подверглась невероятному давлению со стороны хозяев паркета. Уже на первой минуте харьковчане в неразберихе «привезли» себе угловой, после которого Шевченко проверил штангу на прочность. Тут же Савенко вынужден был вступать в игру после опасных ударов Чепорнюка и Корнийчука, и как ни трудно было голкиперу «Локо», но он выручал.
Однако дожать ситуацию до гола киевлянам не удалось, а минуты с пятой «Локомотив», отвоевывая метр за метром, постепенно перехватил инициативу. Правда, работы у Лысенко было немного, но, тем не менее, мяч редко покидал киевскую половину. Почувствовав, что его футболистам нужна пауза, Олег Лукьяненко уже на 7-й минуте взял тайм-аут.
Игра на какое-то время выровнялась, а с середины тайма пошли тактические тренерские игры. Савенко начал активно подключаться к атакам своей команды на мяче гостей – в свою очередь, как только мяч оказывался у «ХИТа», уже Игорь Борсук моментально выбегал на площадку во вратарской футболке.
Так и играли команды, но в игре «5 на 4» никто не преуспевал, более того, и убойных моментов ни у одних, ни у других ворот не было. В основном соперники в завершении полагались на удары с дальней, или в лучшем случае со средней дистанции, но на голевые эти попытки открыть счет не тянули. Нули на табло после первых 20-ти минут были закономерными.
Сразу же после смены ворот «ХИТ» и Локомотив» по разу потревожили друг друга. Сначала Лебедь растерялся, оказавшись один перед Лысенко, и пробил рядом со штангой. В ответной атаке уже Чепорнюк вынудил Савенко демонстрировать своё мастерство.
А дальше в матче наступила тишина. Не то, чтобы футболисты не старались, но больше играли, выжидая какую-нибудь оплошность соперника, чтобы из неё можно было выдавить что-нибудь результативное. И такая не очень привлекательная для болельщиков игра принесла результат «Локомотиву». Овсянников, получив передачу со своей половины от Малышко, несильным ударом пробил мимо Лысенко, и мяч от штанги пересек линию ворот.
Выход Игоря Борсука пятым полевым был прогнозируемым, но если в субботней игре киевляне очень эффективно разыгрывали «пятого», то сегодня «Локомотив» явно учел все свои ошибки. Что-то у ворот Савенко возникало, но реализация «ХИТ» подводила.
«Локомотив» же старательно терпел в обороне, и ждал ошибки соперника. Дождался на 35-й минуте – стоило Андрею Борсуку из пределов штрафной пробить в Савенко, как Бондарь подобрал мяч и расчетливым ударом отправил его в пустые ворота.
Других вариантов, как играть с пятым, у «ХИТа» не было, как и не было каких-то изюминок, чтобы удивить соперника при игре «5 на 4». На 37-й минуте Савенко, поймав мяч, немного пробежался и своей передачей вывел Серого один на один с Лысенко – игрок «Локомотива» реализовал свой шанс блестяще, пробив под перекладину.
Все в матче стало очевидным, а точку в этой игре поставил, пожалуй, тот, кто и был лучшим. Поймав мяч после неудачного удара Игоря Борсука в направлении ворот, голкипер «Локомотива» без раздумий отправил его в пустые противоположные ворота.
0:4 – «Локомотив» сравнивает счет в серии плей-офф за бронзовые медали, и теперь у соперников две игры в Харькове. Вернется ли серия в столицу Украины, узнаем 28 мая по итогу двух поединков во Дворце спорта «Локомотив».
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Серия за бронзовые медали. Второй матч
«ХИТ» (Киев) – «Локомотив» (Харьков) – 0:4 (0:0). Счет в серии 1:1
«ХИТ»: Владислав Лысенко – Александр Школьный, Игорь Борсук, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк – Александр Корнийчук, Андрей Борсук, Евгений Юнаков, Сергей Шевченко
«Локомотив»: Юрий Савенко – Дмитрий Бондарь, Богдан Свиридов, Евгений Серый, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Денис Овсянников, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Сергей Малышко
Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Богдан Киндий (Роздол)
Денис Овсянников, 28, Дмитрий Бондарь, 35, Евгений Серый, 37, Юрий Савенко, 40.
Удары (в створ): 19 (10) – 27 (12).
Источник — Sport.ua
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