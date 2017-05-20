Гравці хмельницького Сокола покинули розташування збірної України

Молодіжна збірна України сьогодні вранці вирушила до словацького міста Кошице, де 21 та 22 травня проведе два товариських матчі зі словацькою «молодіжкою». На жаль, у нашої команди перед виїздом не обійшлося без втрат: в останній момент розташування команди покинули чотири гравці хмельницького «Сокола».



Свій коментар стосовно того, що сталося, прес-службі Асоціації футзалу України дав виконуючий обов’язки головного тренера молодіжної збірної України Віталій Одєгов:

- У перший день наших зборів, після першого тренувального заняття, до мене підійшли чотири гравці «Сокола» та попросили з ними поговорити. Вони довели до мене наступне: керівництво хмельницького клубу, в обличчі головного тренера Романа Ковальчика та почесного президента Олександра Мирного, просило передати через хлопців, що гравці «Сокола» мають грати всі троє в одній четвірці або не грати взагалі. Керівництво клубу поставило перед хлопцями умову, що якщо вони опиняться на майданчику не в одній четвірці, то ніхто з представників «Сокола» не повинен виходити на майданчик, включаючи і воротаря Бакінського. У іншому випадку, якщо хлопці не послухаються та не виконають цю умову, то на них чекає покарання аж до розірвання контрактів з клубом і подальших переслідувань та ненадання в майбутньому можливості грати ще десь. Фактично керівництво клубу поставило мені ультиматум: або гравці «Сокола» грають разом, або керівництво хмельницького клубу їх покарає.

Протягом двох днів, які були відведені для нашого короткотривалого збору, Голова Комітету збірних АФУ Андрій Станіславович Новіков намагався знайти спільну мову з керівництвом «Сокола», але позиція керманичів хмельницької команди залишилася незмінною. Давайте все-таки відштовхуватись від того, що у збірній України, як і в будь-якій іншій команді, всі рішення приймає тренер. Ми всі розуміємо, що на майданчику під час гри можуть статися різні ситуації, тому іноді поєднання гравців у четвірок треба змінювати. І як будуть змінюватись четвірки, має вирішувати головний тренер. А оскільки я зараз треную молодіжну збірну, то рішення про те, хто гратиме у конкретний момент гри, приймаю я. В результаті, щоб не псувати кар’єру молодим гравцям, я вирішив відправити їх додому, незважаючи на те, що їх допомога нам у матчах зі збірною Словаччини була необхідна. До всіх чотирьох хлопців я не маю жодних претензій. Вони знаходяться у хороших кондиціях і гарно працювали на зборах, але стали заручниками незрозумілих дій свого керівництва.

Таким чином, до товариських матчів проти молодіжної збірної Словаччини готуватимуться десять футзалістів. Сьогодні о 19.00 за київським часом вони проведуть перед матчеве тренування на майданчику арени «Мульті Хала Кошице».