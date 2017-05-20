В пятницу двумя матчами в Неаполе и Монтесильвано возобновился плей-офф чемпионата Италии по футзалу, который вышел на стадию полуфиналов. Хозяевами матчей, проходивших в этих городах, были «Лолло Каффе Наполи С5» и «Аква&Сапоне», которые в регулярном чемпионате заняли места ниже своих соперников, соответственно, «Пескары» и «Лупаренсе». Однако домашние стены не помогли ни неаполитанцам, ни «водо-мыльной» команде.

Для «Аква&Сапоне» матч начался не лучшим образом. В первой же атаке гостей после удара Онорио и рикошета мяч впервые влетел в ворота Маммареллы, а вскоре «волки» провели контратаку «3 в 2», её завершал Тобе, и Маммарелла вновь не выручил. Пока хозяева пребывали в растерянности, «Лупаренсе» мог забивать еще, но на этот раз вратарь «Аква&Сапоне» оказался на высоте. На 12-й минуте и к голкиперу «Лупаренсе» Микеле Миарелли у его партнеров могут быть претензии – удар Канабарро со средней дистанции был несложным, но мяч таки прошмыгнул в ворота под руками вратаря. Однако концовка тайма осталась за «Лупаренсе» – Таборда после углового забил третий мяч, а Манкусо за 21 секунду до сирены и четвертый.

Ситуация для «Аква&Сапоне» и так была непростой, но вскоре после перерыва испанец Тобе после очень симпатичной комбинации довел преимущество «Лупаренсе» до четырех мячей. Откладывать игру с пятым полевым главному тренеру «Аква&Сапоне» Антонио Риччи было бессмысленно, и Джонас вышел на площадку во вратарской футболке. И это помогло возродить интригу – Лукаян с интервалом в полторы минут для мяча отыграл. Но далее произошло то, что в футзале встретишь редко. Гости разыграл мяч с центра, кожаный снаряд забрал Манкусо и очень смело пошел в обводку на двух соперников. Обыграв их, игрок «Лупаренсе» оказался один на один с Маммареллой, и, не сближаясь с ним, пробил под перекладину. С момента, как счет был 3:5, до того как стал 3:6, прошло всего 5 секунд! В дальнейшем Джонас практически не менялся с Маммареллой, но Миарелли в воротах «лупи» уже был непробиваем. 3:6 – «Лупаренсе» очень добротно провел выездную игру, и заслуженно добился в ней победы.

Ровно такой же счет был зафиксирован и в Неаполе, но все основные события здесь развернулись после перерыва. А до него был забит лишь один мяч – на 5-й минуте бразилец Шимангиньо переиграл вратаря хозяев Леандро Перейру. Шимангиньо в этой игре вообще был в ударе – в начале второго тайма произошел обмен голевыми ударами, и после дубля бразильца гости повели 2:4. Как и в Монтесильвано, игра с пятым полевым не принесла неаполитанцам желаемого – на гол Милуччи «Пескара» ответила результативными ударами Саласа и Куццолино. И здесь – те же 3:6.

Продолжение полуфиналов 24 мая матчами в Пескаре и Сан-Мартино-ди-Лупари, и для выхода в финал «Пескару» и «Лупаренсе» устроят даже ничьи.



19 мая. 1/2 финала плей-офф. Первые матчи