Ровно тур осталось отыграть в чемпионате Польши по футзалу, и главная интрига в нем, сохранит ли «Гатта Актив» чемпионский титул, или же её на троне сменит «Рекорд», сохранилась до заключительного тура. Более того – чемпион станет известен в самом последнем матче сезона.

А в туре под номером 26 претенденты на чемпионство играли в одно время, и отыграли свои поединки практически синхронно. «Рекорд» в своем «Осродке Спортовом» принимал «Клирекс», и помимо трех очков, у хозяев паркета на кону был вопрос сатисфакции за проигранный совсем недавно Кубок Польши. Команда Анджея Шлапы очень ответственно подошла к игре, и, несмотря на пропущенный мяч, к перерыву благодаря точным ударам своих двух лучших действующих бомбардиров Лукаша Беля и Михала Марека был впереди 3:1. Уточнение «действующих» здесь сделано не случайно – Александр Бондарь с показателем 19 забитых мячей из-за травмы уже завершил сезон. В начале второго тайма хожувец Роберт Свитонь один мяч отыграл, но за какие-то три последующие минуты счет вырос до 6:2. Игра была сделана – «рекордисты» спокойно довели матч до победы, а окончательный счет установил Вадим Иванов, для которого это был 13-й мяч в сезоне.

Тем временем, и «Гатта Актив» своему сопернику «Погони 04» забила те же 8 мячей, правда, пропустив на один больше, чем «Рекорд». Дистанция между конкурентами в два очка сохранилась, и 28 мая в футзальной Экстракласе будет суперматч – «Рекорд» принимает «Гатту Актив».

А вот один из комплектов медалей уже обрел своего владельца – «бронза» досталась «Торуни», в которой вторую половину сезона отыграл Николай Морозов, игравший в Украине за клубы из Запорожья. Правда, в своей команде Морозов из-за тонкостей регламента имеет не очень много игрового времени, выходя на площадку, когда «Торуни» приходится играть с пятым полевым игроком. Необходимость прибегнуть к «пятому» у торунян в матче против «Пяста» возникла в заключительные минуты. К моменту начала матча «Торунь» имела преимущество над хозяевами в 5 очков, и ничейный результат делал гостей недосягаемыми. Игра «5 на 4» выручила «Торунь» – за 47 секунд до финальной сирены Кшиштоф Эльснер, забытый на штанге, восстановил равновесие. Тут уже у «Пяста» вышел пятый полевой игрок, хозяева устроили штурм ворот «Торуни», последний удар в матче за считанные секунды до конца матча наносил «пястовец» Максим Паутяк, но после удара игрока молодежной сборной Украины мяч просвистел над перекладиной. После финальной сирены радости игроков «Торуни» не было предела…

И в нижней шестерке в заключительных турах оставались вопросы, на которые требовались ответы. Оставались неизвестными две команды – одна, которая вместе с «Ред Девилс» отправится в Первую лигу, а другая – которой предстоят еще два переходных матча за право остаться в Экстракласе. Молодежный клуб футзала, как мог, упирался в Пневах против местных «красных драконов», но все же уступил 3:4, отдав свою судьбу в руки команды Университета Гданьска. В заключительном матче тура «AZS UG» играл в Глогуве против «Евромастера» и к перерыву добился внушительного преимущества 4:0. Однако хозяева сдаваться за просто так были не намерены, и во втором тайме, для начала пропустив и пятый мяч, устроили такую погоню, в которой едва не преуспели. На 38-й минут после гола Новака счет стал 4:5, но концовка все-таки осталась за Гданьском – 5:7.

Что ж, клуб из Велички только год провел в Экстракласе, и на следующий сезон отправляется туда, откуда пришел – в Первую лигу. Кто же сыграет в переходных матчах, определится в заключительном туре, и все три матча в нижней шестерке начнутся 27 мая в одно время – в 19.00.



20-22 мая. 26 тур