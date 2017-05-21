Самыми разнообразными матчами побаловали испанских любителей футзала четвертьфиналисты плей-офф. Минимум их в уик-энд могло быть 4, максимум – 8, но в итоге команды Примеры остановились на шести, и это значит, что в двух парах 1/4 финала потребовались третьи матчи.

«Хаэн» и «Магна Гурпеа», четвертая и пятая команды регулярного чемпионата, подтвердили, что это приблизительно равные и достойные друг друга соперники. И если в первом матче команды больше думали о безопасности своих ворот, то в пятницу, во второй игре, подарили забитым до отказа трибунам спорткомплекса «Pabellón La Salobreja», окрашенным в подавляющем своем большинстве в желтые цвета, настоящее голевое пиршество. Первый тайм остался за наваррцами, которые очень удачно играли на контратаках, а вот после перерыва инициативой уже прочно владел «Хаэн», и даже на 40-й минуте повел в счете 6:5, но Рафа Усин на считанные секунды до сирены перевел игру в овертайм. В нем счет не изменился, пришлось бить пенальти, где всё решил один сейв голкипера «Хаэна» Дидака, отразившего удар Арасы. «Хаэн» сравнял счет в серии, и воскресенье в этой паре предстоит третий матч.

Самой главной сенсацией первых матчей стало поражение чемпиона Испании «Мовистар Интера» от «Санта Коломы», но во второй игре Рикардиньо и компания сполна поквитались с каталонцами за ту осечку, разгромив 7:0. Что тут можно еще добавить – в этот день на площадке спорткомплекса «Jorge Garbajosa» была только одна команда. Кстати, эта игра была первой для подопечных Хесуса Веласко после того, как они недавно в Алматы выиграли Кубок УЕФА по футзалу, который и был представлен болельщикам перед началом матча. Счет в этой паре стал 1:1, и у игроков «Санта Коломы» было менее суток, чтобы прийти в себя от такого болезненного поражения, и все-таки дать бой лучшему клубу Европы в третьей игре.

Ну, а в двух парах для выявления полуфиналистов хватило двух матчей. Футболисты «Пенисколы» оказались удовлетворенными самим фактом выхода в плей-офф, и во второй игре против «Эль Посо Мурсии» отдались на растерзание подопечным Дуды. Начало разгрому положил португалец Кардинал, и для того, кто знает этого горячего португальского парня, не будет большим удивлением – даже в такой очевидной игре игрок сборной Португалии нашел возможность ввязаться в стычку с игроком «Пенисколы» Иваном Румбо, после которой этот самый Иван получил прямую красную карточку, а Кардинал вторую желтую. Итог же матча 9:0, и для «Эль Посо Мурсии» два матча 1/4 финала стали хорошей подготовкой к более сложным матчам в полуфинале.

А то, что они таким и будут, не вызывает сомнения, ведь соперником мурсийцев будет «Барселона Ласса». Каталонцы и во втором матче были сильнее «Пальмы Футзал», правда, исход его стал очевидным только в заключительные минуты, когда Айкардо и Серхио Лосано отправили два мяча в пустые ворота команды с Балеарских остров.

Итак, одна полуфинальная пара известна – это «Барселона Ласса» против «Эль Посо Мурсии». Вторая же будет названа в воскресенье вечером, когда состоятся третьи матчи в Хаэне и Торрехон-де-Ардосе.

19-20 мая. 1/4 финала плей-офф. Вторые матчи