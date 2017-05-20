ХИТ демонстрирует характер и побеждает Локомотив в овертайме

С серьезными кадровыми проблемами подошли к первому матчу серии плей-офф за бронзовые медали «ХИТ» и «Локомотив». В большей степени это касалось команды Олега Лукьяненко, у которой в заявке было всего 10 футболистов, из которых трое – вратари. У «железнодорожников» в протоколе игроков было больше, но не факт, что из-за травм некоторые смогли бы выйти на площадку.

Имея кадровый дефицит, киевлянам не было никакого резона ввязываться в открытый футбол, и хотя мячом большую часть времени владели гости, Лысенко игру не вступал. И только на 6-й минуте после передачи из глубины Овсянников оказался один перед вратарем «ХИТа», но опытный Лысенко не дал себя переиграть. Как и в следующей атаке «Локомотива», когда накрыл мяч после дальнего удара того же Овсянникова.

Как раз, когда на площадке была первая четверка харьковчан, хозяевам площадки было наиболее сложно. Белоцерковец, играя столбом, постоянно просил мяч, и противостоять ему было очень сложно. Не удивительно, что он и открыл счет, но не в результате индивидуальных действий, а после прострельной передачи с аута от Бондаря, в касание переправив мяч в ворота.

Чтобы отыграться, «ХИТу» потребовалось несколько секунд. У ворот Литвиненко удалось создать напряженность, и после передачи Юнакова Журба не оставил шансов голкиперу «железнодорожников». Но и равный счет на табло продержался недолго. Еще через минуту Белоцерковец с дуги сбросил мяч назад под удар Овсянникову, тот и пробил, а мяч от ноги Игоря Борсука оказался в сетке.

Голевые события сделали игру заметно интереснее. А когда же на 16-й минуте Игорь Борсук вышел пятым полевым, началось то, за чем болельщики всегда наблюдают с любопытством – игра «5 на 4». Борсук-старший постоянно на мяче хозяев выбегал во вратарской футболке, «хитовцы» много контролировали мяч, но в завершении ударам Юнакова не хватало точности. Когда же право удара было предоставлено Андрею Борсуку, Литвиненко уверенно отбил мяч на угловой.

Можно только высказать слова восхищения наставником «ХИТа» Олегом Лукьяненко. В связи с чем? После перерыва на площадку вышли те же футболисты, но это была уже другая команда. Хозяевам много времени не понадобилось, чтобы прижать соперника к его воротам, вокруг которых и пошла вся игра. Так что, гол был лишь делом времени. Оно пришло на 26-й минуте, когда Журба, стянув на себя все внимание, выкатил мяч под удар Чепорнюку, и тот не промахнулся.

Игра по-прежнему шла на гостевой половине, тем неожиданно было, что «Локомотив» снова вышел вперед. Свиридов, скорее, наудачу пробил едва ли не из центрального круга. Но Лысенко неожиданно не зафиксировал мяч, и подобравший кожаный снаряд Серый наказал голкипера «ХИТа» за эту ошибку.

Но сдерживать хозяев паркета уже было очень сложно. Что и привело к фолу Бондаря в штрафной на Шевченко. В ворота «Локомотива» был назначен пенальти, и выход Савенко под этот удар гостям не помог – Журба с точки переиграл вратаря «железнодорожников».

Вторая половина тайма полностью прошла под диктовку киевлян, и мяч порой только чудом не оказывался в воротах. Так, на 30-й минуте Александр Сорокин успел остановить мяч на линии ворот после удара Журбы. Еще через три минуты Юнаков пробил в штангу, позднее это же сделал Андрей Борсук. Что же гости могут записать себе в актив, так это единственный опасный удар Александра Сорокина, после которого мяч пролетел в метре от ворот.

Первый дополнительный тайм начался с атак «ХИТа», но даже не атака, а длинный ввод мяча Литвиненко на Дмитрия Сорокина, который с касание поразил воротам, позволил «Локомотиву» в четвертый раз в этой игре выйти вперед. Но, как и в предыдущих случаях, ненадолго – Игорь Борсук вышел пятым полевым, и через минуту Журба нашел в штрафной Школьного, которому с двух метров не забить было сложно.

Когда началась заключительная пятиминутка, Игорь Борсук продолжил играть пятым, и это было ключевым решением наставника «ХИТа» – Чепорнюк после верховой передачи на штангу головой отправил мяч в ворота.

У «Локомотива» сразу же на площадку вышел Савенко, пару раз попробовал подключаться к атакам, но вскоре гости были вынуждены отказаться от такого розыгрыша большинства, и уже Серый появился во вратарской футболке. На 48-й минуте после его дальнего удара Лысенко перевел мяч на угловой, но последний сейв в матче был не за вратарем хозяев, а за Сергеем Шевченко, который в штрафной успел броситься под убойный удар Овсянникова, после которого мяч улетел на угловой.

5:4 – победа того, кто её и заслужил. В воскресенье, 21 мая, «ХИТ» и «Локомотив» вновь выйдут на площадку друг против друга во втором матче серии за бронзовые медали.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Серия за бронзовые медали. Первый матч

«ХИТ» (Киев) – «Локомотив» (Харьков) – 5:4 (1:2, 3:3) ОТ. Счет в серии 1:0

«ХИТ»: Владислав Лысенко – Игорь Борсук, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк, Александр Школьный – Андрей Борсук, Евгений Юнаков, Сергей Шевченко

«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко (Юрий Савенко, '46)– Николай Белоцерковец, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь, Александр Сорокин – Богдан Свиридов, Дмитрий Сорокин, Евгений Серый, Олег Выставной, Сергей Малышко, Ярослав Лебедь

Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Александр Билащенко (Чернигов)

Сергей Журба, 12, 29, с пенальти, Сергей Чепорнюк, 26, 46, Александр Школьный, 43 - Николай Белоцерковец, 12, Игорь Борсук, 13, автогол, Евгений Серый, 28, Дмитрий Сорокин, 42. Сергей Журба, 12, 29, с пенальти, Сергей Чепорнюк, 26, 46, Александр Школьный, 43 - Николай Белоцерковец, 12, Игорь Борсук, 13, автогол, Евгений Серый, 28, Дмитрий Сорокин, 42.

Александр Школьный, 22. - Евгений Серый, 16. Дмитрий Бондарь, 29. Денис Овсянников, 37. Александр Школьный, 22.- Евгений Серый, 16. Дмитрий Бондарь, 29. Денис Овсянников, 37.

Удары (в створ): 40 (20) – 30 (14).