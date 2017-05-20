Плей-офф. Бронзовая серия. ХИТ – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). Матч за 3 место, 20.05.2017 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «ХИТ» (Киев) и «Локомотив» (Харьков).



АНОНС МАТЧА ХИТ – ЛОКОМОТИВ



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