Плей-офф. Бронзовая серия. ХИТ – Локомотив. Анонс

В ближайшую субботу и воскресенье чемпионат Экстра-лиги по футзалу вступает в решающую фазу. В Херсоне победители полуфиналов «Продэксим» и «Энергия» двумя матчами открывают финальную серию, сильнейший в которой получит право представлять Украину в Кубке УЕФА. Ну, а в Киеве будет дан старт утешительной серии между «ХИТом» и «Локомотивом», победителя которого ждет бонус в виде комплекта бронзовых медалей. Как и в полуфиналах, чтобы быть сильнее, нужно выиграть три матча, и, как можно было увидеть на этой стадии плей-офф, преимущество своей площадки, которое дает более высокое место в регулярном чемпионате, образно говоря, не такое уж и преимущество. Перед стартом чемпионской и бронзовой серий бесполезно говорить о фаворите – его нет ни в противостоянии «Продэксима» и «Энергии», ни в дуэли «ХИТа» и «Локомотива». Кто же сильнее, это будет определяться на площадке, и очень важное значение имеет, в каком же состоянии команды будут подходить к каждому последующему матчу.

То, что это существенно, наглядно показали полуфиналы, в которых командам Олега Лукьяненко и Евгения Рывкина не хватило кадрового ресурса, причем в силу разных причин. Достаточно сказать, что на четвертый матч против «Энергии» «хитовцы» вышли и без дисквалифицированного Сергея Шевченко, который был самым результативным у команды в матчах с львовянами, и без Сергея Журбы, у которого возникли неожиданные проблемы с самочувствием. Похожая картина и у «Локомотива», который к пятой игре подошел без дисквалифицированных, но реально здоровых, готовых грызть паркет футболистов, оказалось столько, что хватило бы пальцев одной руки, чтобы их пересчитать. Ни в коей мере здесь нет попытки как-то «отмазать» проигравших, это лишь констатация реального факта.

У медицинского штаба «ХИТа» было две недели, а у его коллег в стане «железнодорожников» неделя, чтобы «реанимировать» футболистов не только физически, но и психологически. Все-таки сил и эмоций было выплеснуто предостаточно, и, как бы ни было тяжело после поражения в полуфинале, но нужно собраться и найти в себе силы еще минимум на три игры.

И тут нужно сделать небольшое отступление. Если провести опрос в командах «ХИТ» и «Локомотив» на тему, велико ли у них желание играть эту самую бронзовую серию, то какой будет превалировать ответ? И очень ли сильно футболистам этих команд нужны бронзовые медали? Матчи за третье место – один из анахронизмов, который остался от советской соревновательной системы. Из чемпионатов, достойных внимания и в которых есть плей-офф, хотите знать, в каких странах играются утешительные серии? Россия, Беларусь, ну, и у нас. Ни в Испании, ни в Италии, ни в Португалии их нет, для проигравших в полуфинале сезон завершается, и никто им «бронзу», как это делается, в боксе не раздает.

В начале июня, по информации, которая есть у Sport.ua, Ассоциация футзала Украины планирует провести совещание с представителями клубов Экстра-лиги, на котором будет обсуждаться формат следующего сезона. Наш сайт не раз уже выступал с различными предложениями по реформированию системы проведения чемпионата, и в свое время был в числе ярых апологетов системы плей-офф, которая, как видим, блестяще работает. Так почему был не внести в повестку дня будущего совещания вопрос о целесообразности утешительной серии за бронзовые медали. Если вопрос упрется в необходимость покупки еще одного комплекта «бронзы», так это и не вопрос – можно поделить 20 медалей пополам и раздать и в клубы, кому из ребят они интересны, пусть возьмут себе на память. А если серьезно – то в случае с «ХИТом» и «Локомотивом» еще три-четыре-пять матчей только лишняя обуза и финансовая нагрузка на команды, от которой ни престижа, ни информационного внимания нужного уровня – все-таки главные матчи сезона будут играть «Продэксим» и «Энергия».

В общем, предложение озвучено, а решать его высокому собранию представителей клубов. Будет принято решение о том, что этим матчам быть, так, значит, так тому и быть. Но минусов реально больше плюсов, в число которых даже сложно что-то записать. Требование Министерства, чтобы были расписаны места? Ну, хорошо – так и быть, это один. А что два – увеличение игровой практики футболистов? В «ХИТе» и «Локомотиве» ведущие футболисты еще не наелись футболом? Давайте понаблюдаем.

Как бы там ни было, пока в регламенте эти матчи есть, пожелаем футболистам где-то внутри себя еще какие-то эмоции отыскать, и отыграть так, чтобы болельщики, которые посетят два матча в Киеве, и, как минимум один, в Харькове не пожалели о потраченном времени. Это для начала. А если они еще и получат удовольствие от игры, то при любом исходе, перед отпуском, от фанатов футзала будут только слова благодарности.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

20-21 мая, суббота-воскресенье