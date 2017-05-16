Молодіжна збірна України зіграє два матчі зі Словаччиною

21 та 22 травня молодіжна збірна України зіграє у Словаччині два товариські поєдинки з місцевою молодіжною збірною цієї країни. Обидві гри відбудуться у словацькому місті Кошице. Зазначимо, що перед виїздом у Словаччину наша «молодіжка» проведе з 18 по 20 травня короткотривалий збір в Ужгороді. Після цього «синьо-жовті» відправляться у Кошице, де і будуть зіграні два вищезазначені поєдинки зі словаками, після чого 23 травня підопічні Віталія Одегова повернуться додому.

Наставник молодіжної збірної України викликав до підготовки до матчів зі збірною Словаччини наступних виконавців:

воротарі:

Ілля Бакінський («Сокіл»)

Тарас Левандівський («Ураган»);

польові гравці:

Артур Подлюк («Сокіл»)

Владислав Щербань («Сокіл»)

Богдан Кручек («Сокіл»)

Артем Мороховець («ЛТК/ІнБев/НПУ»)

Максим Чеберяк («ЛТК/ІнБев/НПУ»)

Олександр Карбула («ЛТК/ІнБев/НПУ»)

Юліан Горбатий («Ураган»)

Андрій Цілик («Ураган»)

Мар’ян Пелех («Ураган»)

Василь Кефа («Ураган»)

Микола Микитюк («Ураган»)

Олександр Пархоменко («Мовістар Інтер», Іспанія).

На ці матчі проти словацької «молодіжки» Віталій Одегов не став викликати представників «Енергії» (Віталія Радевича, Олега Легендзевича та Назарія Войтовича) та гравця «Локомотива» Олега Виставного, оскільки їх клуби у цей час гратимуть за медалі чемпіонату України («Енергія» – за «золото», «Локомотив» – за «бронзу»). Окрім того, тренерський штаб не викликав нашого легіонера з Польщі Максима Паутяка, який зараз допомагає своєму «Пясту» в матчах польської Екстракласи.

Нагадаємо, що востаннє молодіжна збірна України збиралась наприкінці січня, коли вона зіграла два виїзних матчі проти молодіжної збірної Ірану.