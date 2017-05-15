The next generation: коучинг ФИФА для детских тренеров – в Киеве!

12-16 мая в Доме футбола впервые в Украине проводится Семинар ФИФА для тренеров ДЮСШ по футзалу. Еще в начале нынешнего сезона Ассоциация футзала Украины и Федерация футбола Украины вышли на руководящий орган мирового футбола с просьбой о проведении семинара непосредственно для детских тренеров. Надо отметить, что ФИФА подобные семинары проводит выборочно, и, имея заявки от более чем из ста стран, Украина оказалась в числе 50-ти стран, которым было дано добро.

Грэм Делл. Это представитель Великобритании, и хотя английский футзал не обладает таким авторитетом в мире, как футбол, тем не менее, Грэм Делл работает в футзале уже более 20-ти лет, и на протяжении пяти лет (2003-2008 г.г.) возглавлял сборную Англии по футзалу, проведя у руля команды 51 матч. Примечательно, что Грэм Делл является самым молодым тренером, который получил тренерскую лицензию Федерации футбола Англии – на тот момент ему было 21 год. С 2011 года он входит в элитную группу инструкторов ФИФА, а в 2014 году Грэм Делл вместе с легендарным испанским тренером Хавьером Лосано первыми получили мандаты ФИФА в качестве консультантов по глобальному развитию футзала.



Для проведения семинара в Украину был командирован профессиональный инструктор УЕФА, 53-хлетний. Это представитель Великобритании, и хотя английский футзал не обладает таким авторитетом в мире, как футбол, тем не менее, Грэм Делл работает в футзале уже более 20-ти лет, и на протяжении пяти лет (2003-2008 г.г.) возглавлял сборную Англии по футзалу, проведя у руля команды 51 матч. Примечательно, что Грэм Делл является самым молодым тренером, который получил тренерскую лицензию Федерации футбола Англии – на тот момент ему было 21 год. С 2011 года он входит в элитную группу инструкторов ФИФА, а в 2014 году Грэм Делл вместе с легендарным испанским тренером Хавьером Лосано первыми получили мандаты ФИФА в качестве консультантов по глобальному развитию футзала.





















Слушателями семинара были около 30 тренеров, представляющих 16 регионов Украины, постоянно работающих в детско-юношеском футзале, как с мальчиками, так и девочками.

В программу пятидневного семинара были включены теоретические и практические занятия по самым разнообразным направлениям тренерской работы. Среди вопросов, которые рассматривались на теоретических занятиях, можно отметить:

- глобальные события в развитии футзала

- разминка у футзале

- правила игры в футзал

- проведение практических занятий – работа в группах

- передачи и контроль

- характеристики тренера по футзалу

- методология тренера

- тренировка молодых футболистов

- мужской и женский футзал

- формирование плана проведения тренировки

- организация игры 1-2-2, 1-1-3, 1-4-0 и др.

- подготовка футболистов к матчам





- подготовка тренера.

В плане практических занятий слушателей семинара были:

- передачи и контроль

- бег с мячом

- дриблинг

- удары по мячу

- действия в атаке

- оборона (включая оборону при контратаках)













- контратаки.

В целом, это всё достаточно стандартные вопросы, с которыми любой тренер постоянно сталкивается в повседневной работе. Более того, многие из них перекликаются с тематикой занятий, которые тренеры, работающие с детскими и аматорскими командами, фундаментально изучали при прохождении тренерских курсов «Лицензия-«С» тренер по футзалу». Тем не менее, наверняка, нашим тренерам было интересно и полезно познакомиться с новыми обучающими методиками в вопросах семинара, и узнать о тех тенденциях, которые в настоящий момент преобладают в развитии детского футзала.

Актуальность и важность подобных семинаров для совершенствования тренерского звена, работающего у самого основания футзальной пирамиды, отметил президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

- Проведение семинара с участием инструктора ФИФА Грэма Делла – это продолжение нашей стратегической линии по обучению. Мы обучаем тренерский состав команд Экстра-лиги и Первой лиги, обучаем арбитров. На каждый год у нас запланирован какой-то семинар с привлечением инструктора из УЕФА или ФИФА. Эти программы идут через ФИФА. У нас работает программа лицензирования по категории «С», утверждена и работает программа по диплому «В». Что касается семинара для детских тренеров, то он в Украине проводится впервые за 25 лет, и наши тренеры, работающие с детьми, имеют возможность получить навыки и знания, которые утверждены в программе ФИФА.

- Насколько участие в подобном семинаре вызвало интерес у наших тренеров?

- Всех мы пригласить не могли, потому что есть определенные рамки – больше 35-ти человек не могут принимать участие в семинаре. Важно, что среди участников семинара есть тренеры, которые работают с командами девочек. Желающих принять участие в семинаре могло быть больше, но мы ориентировались на тренеров тех команд, которые принимают участие в чемпионатах Украины. Некоторые из тренеров поначалу даже не поверили, потому что Ассоциация футзала Украины полностью закрыла вопросы питания и проживания участников семинара в Киеве. А уже экипировку слушателей и обучающие материалы присылает ФИФА, как и сувенирную атрибутику.

- Несколько слов по самому инструктору англичанину Грэму Деллу.









- Здесь выбор инструкторов был за ФИФА, и их такого уровня по футзалу, как Грэм Делл, немного. Есть утвержденная программа ФИФА подобных семинаров, а какую страну представляет инструктор, в данном случае значения не имеет. И у Грэма Делла очень большой опыт проведения подобного уровня базовых курсов, и он по праву входит в топ-группу инструкторов ФИФА.

Более подробно о целях и задачах семинара Sport.ua рассказал сам Грэм Делл, который за последние годы проводил их в более чем 50-ти странах на всех континентах.









- После того как я завершил работу со сборной Англии, я получил приглашение от ФИФА принять участие в разработке программ по развитию футзала. На тот момент это был совершенно чистый лист. Работали несколько программ по развитию футбола, но по футзалу единых программа не было. Я потратил около трех лет по подготовке обучающих программ, и по рекомендации Хавьера Лосано был приглашен в ФИФА. Позднее, с 2014 года вместе с Лосано мы начали работать, да и сейчас продолжаем, над глобальными программами развития футзала.





Детский футзал – это очень важное направление. Не секрет, что через футзал прошли немало футболистов, которые в последствии стали звездами футбола – тот же Месси, ряд известных бразильских игроков. Программа по обучению детских тренеров – одна из пяти, которые разработаны при моем участии. Для того чтобы учить, пришлось и самому много учиться, потому что пришлось проанализировать практически все, что издавалось в той или иной стране.

В целом, не может быть универсальной программы обучения детей – я имею ввиду, что взять, к примеру, опыт какой-то одной или двух ведущих футзальных стран, и задаться целью внедрить его во всех странах повсеместно. Поэтому, моей задачей здесь было показать слушателям основные обучающие векторы, какие могут быть при работе с детьми, методологии подхода к тренировочному процессу, и его специфику, например, отдельно с командами мальчиков и командами девочек.

- Вы работали с нашими тренерами на протяжении нескольких дней. Удалось ли вам для себя определить, что обучающая программа действительно воспринимается слушателями?













- Сразу же заметно по тем вопросам, которые мне задавались, что это группа обучающихся сфокусирована на работе с детьми. По практическим занятиям я заметил, как внимательно и тщательно подходят ваши тренеры к теме занятий, и те вопросы, о которых я рассказывал, не являются для них чем-то новым. Они понимают футзал, и понимают, что такое игра. Есть небольшая нехватка непосредственно обучающих навыков, как донести информацию до игроков. Чтобы быть эффективным тренером, нужно не только обладать багажом знаний, но и уметь выдавать эти знания в нужный момент и в нужном объеме, точно донести до игрока, как ему действовать в той или иной игровой ситуации. У меня не возникло ни малейших сомнений, что все слушатели понимают игру, поэтому, я в течение теоретических занятий стремился донести до слушателей информацию о методологии обучения.





Ваша страна богата на талантливых футболистов, и нужен внимательный подход к каждому из них. Какой здесь может быть путь – в этом и есть искусство тренера, а я со своей стороны попытался донести до слушателей основные принципы работы с детьми, напомнить, что каждый ребенок – это уникальная личность. И даже при наличии каких-то единых методик, индивидуальный подход остается определяющим в формировании ребенка и как игрока, и как личности.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



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