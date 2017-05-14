Учні ЗОШ № 47 з Херсона виграли Всеукраїнський фінал ШФЛУ

13 та 14 травня на майданчиках київського спорткомплексу ЦСК ЗСУ проходили матчі вже третього за ліком турніру «Шкільна футзальна ліга України», який був організований за підтримки Асоціації футзалу України, Федерації футболу України, Міністерства по справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти та науки України.

У сезоні 2016/2017 р. р. взяли участь більш ніж 3000 шкільних команд та 30000 учнів п’ятих класів з усієї України. А до Всеукраїнського фіналу пробились 16 найкращих шкільних команд, які подолали міські, регіональні та зональні етапи змагань.

- Ми на цьому не зупиняємось. – зазначив Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико. – Минулого року до Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги пробилося дванадцять команд, а цього року – вже шістнадцять. Разом з Федерацією футболу України, Міністерством по справах сім’ї молоді та спорту та Міністерством освіти та науки ми продовжимо надалі займатись цим проектом, і будемо робити все для того, щоб у наступному році кількість фіналістів збільшилась. Дякую за підтримку цього турніру учням, вчителям, директорам шкіл, партнерам цих змагань – торговим маркам «Select», «Joma», «Dominos Pizza», «Yarych», «Спортмастер» та «Лукас», а також натхненнику цього проекту – віце-президенту Асоціації футзалу України Вадиму Каганову. Без їх розуміння та підтримки не було би цього проекту та цього Всеукраїнського фіналу. Для нас головна мета цього турніру – підтримка здорового образу життя. Але ми також будемо раді, якщо хтось з цих юних та талановитих хлопчиків зможе дорости до рівня гравця національної збірної України з футзалу.

Відзначимо, що переможцями третього сезону стали учні ЗОШ № 47 з Херсона, які у фіналі переграли футзалістів бердичівського НВК № 10. Окрім того, за підсумками Всеукраїнського турніру були визначені найкращі гравці як в окремих номінаціях, так і у складах усіх шістнадцятьох команд-фіналістів. Кожен з гравців був нагороджений пам’ятними призами від партнерів Шкільної футзальної ліги України.