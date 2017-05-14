После трех матчей, сыгранных в субботу в футзальной Серии А, четвертьфинальная стадия плей-офф чемпионата Италии по футзалу осталась позади. Еще в трех парах были выявлены команды, которые квалифицировались в полуфинал, и в одной из них это произошло при удивительных обстоятельствах, которые могут быть только при специфике регламента плей-офф в Серии А. А суть их в том, что можно не проиграть ни в одном из трех четвертьфинальных матчей, но по их сумме оказаться проигравшим.

Именно так и произошло с командой «Ма Груп Имола», которая только в этом сезоне дебютировала в Серии А, и очень уверенно провела регулярный чемпионат, заняв в нем высокое пятое место. В противостоянии команды из города, хорошо известного всем любителям «Формулы-1», и «Лолло Каффе Наполи С5» и в третьем матче, который проходил в Неаполе, соперники не смогли добиться победы ни в основное время, ни в два дополнительных тайма по 5 минут. Вот тут-то в силу и вступило правило, согласно которому дальше проходит команда, которая в регулярном чемпионате заняла более высокое место. Ею были неаполитанцы, которые и получили путевку в полуфинал.

Что касается неоднозначного правила с определением победителя, то оно применяется в Серии А с прошлого сезона. Год назад уже были случаи, когда нужно было использовать этот пункт регламента, но чтобы все три матча серии 1/4 финала завершились вничью, такой факт зафиксирован впервые.

Пришлось играть овертайм и в Пескаре, где «Аксед Груп Латина» никак не желала падать ниц перед победителем регулярного чемпионата. И только во втором дополнительном тайме, когда регламент плей-офф вынуждал команду из Латины рисковать в стремлении забить победный мяч, голы Матиаса Росы и Луки Леджеро принесли команде Фульвио Колини путевку в полуфинал.

Хотя и завершился в основное время, но не менее напряженным получился третий матч между «Аква&Сапоне» и «Киоли Коджианко Футзал». Хозяева без должной концентрации начали игру, и голевые моменты у ворот Маммареллы возникали один за другим. Дважды один из лучших голкиперов мира спасал свою команду после выходов один на один. Бесконечно так продолжаться не могло, и после грубой ошибки перед своими воротами Габриэля Лимы, затеявшего обводку, гости отобрали мяч, и Луис Брицци безжалостно расстрелял ворота. Вскоре Визонан и Мазони классически разорвали оборону хозяев при выходе «2 в одного», и счет вырос до 0:2. Вернул команду Антонио Риччи в игру игрок сборной Испании Хосе Руис, который свой рейд от одних ворот к другим завершил точным ударом. А еще ровно через минуту бразилец Джонас реализовал 10-тиметровый. Свой шанс пробить дабл-пенальти получили и гости, но Брицци сильнейшим ударом потряс перекладину.

Во втором тайме, на 27-й минуте, «Аква&Сапоне» впервые вышел вперед – это Лукаян сыграл так, как и должен действовать классический столб – принял мяч, развернул защитника, ушел от него и точно пробил. Ближе к концу второго тайма «Киоли Коджианко Футзал» перешел на игру с пятым полевым игроков, но спасти игру подопечным испанского тренера Хуанлу Алонсо не удалось.

Итак, состав полуфинальных пар выглядит следующим образом:

«Лолло Каффе Наполи С5» (4) – «Пескара С5» (1)

«Аква&Сапоне» (3) – «Лупаренсе» (2).

Первые матчи пройдут 19 мая на площадках команд, указанных первыми. Вторые матчи по графику 24 мая, третьи (в случае необходимости) – 26 мая.

13 мая. 1/4 финала плей-офф. Третьи матчи