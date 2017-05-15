Ударную неделю, в течение которой командам польской Экстракласы нужно было провести по два мяча, завершили 6 поединков 25-го тура.

В очень непростом положении перед матчем в Щецине оказался «Рекорд» из Бельской-Бялой. В среду у лидера Экстракласы был сложный матч против «Торуни», а уже в пятницу команда отправилась на север Польши, чтобы за день до игры с «Погонью 04» добраться до Щецина. А завершает сезон команда Анджея Шлапы без Александра Бондаря, который долгое время своей результативной игрой помогал «рекордистам» держаться во главе турнирной таблицы, но в данный момент восстанавливается после операции на мениске.

Несмотря на быстрый гол, игрокам «Рекорда» не хватало свежести, и до перерыва гости дважды вынимали мяч из собственных ворот. Вскоре после возобновления игры Артуру Поплавски удалось сравнять счет. В дальнейшем на площадке шла открытая игра, в которой что одна, что другая команда не использовали по несколько шансов выйти вперед. На 35-й минуте «ноль-четвертым» после углового удалось забить третий мяч, но ровно через минуту Роман Вахула вновь сделал счет равным. В оставшееся время чуть ближе к голу был «Рекорд», но действия футболистов в завершении оставляли желать лучшего. Не помог гостям и выход пятого полевого игрока, как результат – ничья 3:3, и потеря еще двух очков, которая потенциальным лидером Экстракласы делала конкурента «Рекорда» «Гатту Актив».

Но и у чемпиона Польши был в туре очень сложный матч – выезд в Торунь. Во втором круге «Торунь» и «Гатта Актив» выдали яркий и запоминающийся матч, который завершился победой торунян 5:4. На этот раз гостям удалось нейтрализовать ударного форварда «Торуни» Марцина Миколаевича, и лучший голеадор Экстракласы не смог пополнить свой голевой реестр. А без его мячей «Торунь» добиться победы не сумела, сыграв вничью 3:3, и этот результат, можно не сомневаться, с большой радостью был воспринят в Бельско-Бялой – «Рекорд» остался на первой строчке в турнирной таблице.

Единственная победа в первой шестерке была зафиксирована в Гливицах, где местный «Пяст» уступил «Клирексу» 2:4. По голу в этом матче забили украинцы Максим Паутяк и Вадим Иванов, а победа гостей в этой игре оказалась на руку «Торуни», которая за два тура до финиша становится очевидным претендентом на бронзовые медали.

В нижней шестерке поражения «Ред Девилс» уже давно никого не удивляют. А вот кто удивляет из тура в тур, так это глогувский «Евромастер». Домашняя победа над «красными дьяволами» стала для «евромастеров» уже шестой подряд. Как результат, команда, которая пару месяцев назад ходила в претендентах на вылет, сейчас в числе претендентов на седьмое место.

Победой над Молодежным клубом футзала из Велички укрепила своё турнирное положение команда Силезского университета. И всё идет к тому, что кто станет вторым неудачником сезона, а кому играть в переходных матчах, определится в заочном споре команды Университета Гданьска и «МКФ Сольна Място».

26-й тур чемпионата Польши состоится 20-22 мая, и в нем оба претендента на чемпионство играют дома. «Рекорд» принимает «Клирекс», а «Гатта Актив» – «Погонь 04».



13-14 мая. 25 тур