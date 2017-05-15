Ударную неделю, в течение которой командам польской Экстракласы нужно было провести по два мяча, завершили 6 поединков 25-го тура.
В очень непростом положении перед матчем в Щецине оказался «Рекорд» из Бельской-Бялой. В среду у лидера Экстракласы был сложный матч против «Торуни», а уже в пятницу команда отправилась на север Польши, чтобы за день до игры с «Погонью 04» добраться до Щецина. А завершает сезон команда Анджея Шлапы без Александра Бондаря, который долгое время своей результативной игрой помогал «рекордистам» держаться во главе турнирной таблицы, но в данный момент восстанавливается после операции на мениске.
Несмотря на быстрый гол, игрокам «Рекорда» не хватало свежести, и до перерыва гости дважды вынимали мяч из собственных ворот. Вскоре после возобновления игры Артуру Поплавски удалось сравнять счет. В дальнейшем на площадке шла открытая игра, в которой что одна, что другая команда не использовали по несколько шансов выйти вперед. На 35-й минуте «ноль-четвертым» после углового удалось забить третий мяч, но ровно через минуту Роман Вахула вновь сделал счет равным. В оставшееся время чуть ближе к голу был «Рекорд», но действия футболистов в завершении оставляли желать лучшего. Не помог гостям и выход пятого полевого игрока, как результат – ничья 3:3, и потеря еще двух очков, которая потенциальным лидером Экстракласы делала конкурента «Рекорда» «Гатту Актив».
Но и у чемпиона Польши был в туре очень сложный матч – выезд в Торунь. Во втором круге «Торунь» и «Гатта Актив» выдали яркий и запоминающийся матч, который завершился победой торунян 5:4. На этот раз гостям удалось нейтрализовать ударного форварда «Торуни» Марцина Миколаевича, и лучший голеадор Экстракласы не смог пополнить свой голевой реестр. А без его мячей «Торунь» добиться победы не сумела, сыграв вничью 3:3, и этот результат, можно не сомневаться, с большой радостью был воспринят в Бельско-Бялой – «Рекорд» остался на первой строчке в турнирной таблице.
Единственная победа в первой шестерке была зафиксирована в Гливицах, где местный «Пяст» уступил «Клирексу» 2:4. По голу в этом матче забили украинцы Максим Паутяк и Вадим Иванов, а победа гостей в этой игре оказалась на руку «Торуни», которая за два тура до финиша становится очевидным претендентом на бронзовые медали.
В нижней шестерке поражения «Ред Девилс» уже давно никого не удивляют. А вот кто удивляет из тура в тур, так это глогувский «Евромастер». Домашняя победа над «красными дьяволами» стала для «евромастеров» уже шестой подряд. Как результат, команда, которая пару месяцев назад ходила в претендентах на вылет, сейчас в числе претендентов на седьмое место.
Победой над Молодежным клубом футзала из Велички укрепила своё турнирное положение команда Силезского университета. И всё идет к тому, что кто станет вторым неудачником сезона, а кому играть в переходных матчах, определится в заочном споре команды Университета Гданьска и «МКФ Сольна Място».
26-й тур чемпионата Польши состоится 20-22 мая, и в нем оба претендента на чемпионство играют дома. «Рекорд» принимает «Клирекс», а «Гатта Актив» – «Погонь 04».
13-14 мая. 25 тур
13-14 мая. 25 тур
Матчи за звание чемпиона
«Погонь 04» (Щецин) – «Рекорд» (Бельско-Бяла) – 3:3 (2:1)
Геперт, 11, Якубяк, 17,35 – Марек, 2, Поплавски, 24, Вахула, 36
«Пяст» (Гливице) – «Клирекс» (Хожув) – 2:4 (0:1)
«Пяст» (Гливице) – «Клирекс» (Хожув) – 2:4 (0:1)
Паутяк, 25, Девуцки, 31 – Заставник, 1, Свитонь, 24, Голлы, 35, Иванов, 36
«FC Торунь» – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 3:3 (2:2)
«FC Торунь» – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 3:3 (2:2)
Войцеховски, 1, Кипер, 7, Сухоцки, 34 – Милевски, 10, Марциняк, 14, Станиславски, 35
Матчи за право играть в Экстракласе
«AZS UG» (Гданьск) – «Ред Дрэгонс» (Пневы) – 1:4 (1:4)
Депта, 6 – Блажик, 5,15, Скржипек, 12, Кризель, 18-автогол
«Евромастер» (Глогув) – «Ред Девилс» (Хойнице) – 2:0 (0:0)
Бартницки, 23, Новаковски, 31
«МКФ Сольна Място» (Величка) – «AZS US» (Катовице) – 1:2 (1:2)
Буковец, 20 – Минкус, 1, Кмецик, 12
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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