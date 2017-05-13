Пропонуємо Вашій увазі прямі трансляції матчів групового етапу Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України, який проходить у київському спорткомплексі ЦСК ЗСУ.
«Зелений» зал
10.00. Глибоцький ліцей – Колегіум (Олександрія)
10.30. СШ № 1 (Івано-Франківськ) – Царичанська ЗОШ
11.00. НВК № 10 (Бердичів) - ЗОШ № 2 (Кобеляки)
11.30. ФМГ № 17 (Вінниця) - ЗОШ № 17 (Біла Церква)
12.00. СШ № 1 (Івано-Франківськ) - Глибоцький ліцей
12.30. Царичанська ЗОШ - Колегіум (Олександрія)
13.00. НВК № 10 (Бердичів) - ФМГ № 17 (Вінниця)
13.30. ЗОШ № 2 (Кобеляки)- ЗОШ № 17 (Біла Церква)
14.00. СШ № 1 (Івано-Франківськ) - Колегіум (Олександрія)
14.30. Царичанська ЗОШ - Глибоцький ліцей
15.00. НВК № 10 (Бердичів) - ЗОШ № 17 (Біла Церква)
15.30. ЗОШ № 2 (Кобеляки) - ФМГ № 17 (Вінниця)
«Синій» зал
«Синій» зал
10.00. НВК № 26 (Рівне) - Бобровицька гімназія
10.30. Великоберезнянська гімназія - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)
11.00. ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 1 (Біляївка)
11.30. ЗОШ № 2 (Ратне) - ЗОШ № 47 (Херсон)
12.00. НВК № 26 (Рівне) - Великоберезнянська гімназія
12.30. Бобровицька гімназія - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)
13.00. ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 2 (Ратне)
13.30. ЗОШ № 1 (Біляївка) - ЗОШ № 47 (Херсон)
14.00. НВК № 26 (Рівне) - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)
14.30. Бобровицька гімназія - Великоберезнянська гімназія
15.00. ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 47 (Херсон)
15.30. ЗОШ № 1 (Біляївка) - ЗОШ № 2 (Ратне)
Источник — АФУ
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