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2:1
Локомотив (Харьков)
13.05.2017, FT

Продэксим побеждает Локомотив в овертайме и выходит в финал!

Команда Игоря Москвичева впервые в своей истории сыграет в серии плей-офф за золотые медали

  • 13.05.2017 14:16
  • 372 просмотров
  • 3 комментария
Метки
mfc-prodexim.com.ua
© mfc-prodexim.com.ua
Отчет ожидайте позже… 
 
1/2 финала плей-офф. Пятый матч
 
«Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) – 2:1 (0:0, 1:1) ОТ. Счет в серии 3:2
 
«Продэксим»: Кирилл Ципун – Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Евгений Ланко, Михаил Волянюк – Алексей Фетько, Андрей Чуднов, Виталий Киселев, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Максим Бессалов
«Локомотив»: Юрий Савенко (Дмитрий Литвиненко, '49) – Ярослав Лебедь, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Евгений Серый – Александр Сорокин, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Сергей Малышко, Максим Литвинов
 
Арбитры: Евгений Гордиенко (Одесса), Александр Кухарь (Кривой Рог)
 
 Виталий Скорый, 21, Евгений Ланко, 46 - Ярослав Лебедь, 33.
 Максим Литвинов, 29. Евгений Серый, 40. Ярослав Лебедь, 45.
 
Удары (в створ): 28 (14) – 36 (15).
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 13.05.2017 14:17
    +1
    ну хоть по мини у нас есть чем гордится в городе, может и чемпионами станем
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    travkin
      travkin, 13.05.2017 14:32
    0
    Ого
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    ManUtd
      ManUtd, 13.05.2017 14:34
    0
    Заслужили!
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