Продэксим побеждает Локомотив в овертайме и выходит в финал!

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1/2 финала плей-офф. Пятый матч
«Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) – 2:1 (0:0, 1:1) ОТ. Счет в серии 3:2
«Продэксим»: Кирилл Ципун – Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Евгений Ланко, Михаил Волянюк – Алексей Фетько, Андрей Чуднов, Виталий Киселев, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Максим Бессалов
«Локомотив»: Юрий Савенко (Дмитрий Литвиненко, '49) – Ярослав Лебедь, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Евгений Серый – Александр Сорокин, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Сергей Малышко, Максим Литвинов
Арбитры: Евгений Гордиенко (Одесса), Александр Кухарь (Кривой Рог)
Виталий Скорый, 21, Евгений Ланко, 46 - Ярослав Лебедь, 33.
Максим Литвинов, 29. Евгений Серый, 40. Ярослав Лебедь, 45.
Удары (в створ): 28 (14) – 36 (15).
Источник — Sport.ua
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