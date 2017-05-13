Плей-офф. 1/2 финала. Продэксим – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). 1/2 финала плей-офф, 13.05.2017 12:00.

Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Продэксим» (Херсон) и «Локомотив» (Харьков).



АНОНС МАТЧА ПРОДЭКСИМ – ЛОКОМОТИВ



Следите за событиями онлайн в матче «Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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