Спустя две недели после завершения регулярного чемпионата принял старт второй этап футзальной Примеры – в сильнейшей лиге Европы состоялись первые матчи 1/4 финала плей-офф, которые согласно регламента проходили на площадке команд, занявших в регулярном чемпионате более низкое место. Схема же этой стадии плей-офф простая – в полуфинал пройдет тот, кто одержит две победы.

Первый стартовый свисток прозвучал в Памплоне, где «Магна Гурпеа» принимала «Хаэн». Соперники завершили «регулярку» соседями по турнирной таблице, а в первой части чемпионата обменялись минимальными победами. Причем, последний очный матч был относительно недавно, в 29-м туре, и «Магна Гурпеа» дома добилась победы 3:2. Ровно такой результат четвертьфиналисты повторили и в первой игре в рамках плей-офф.

Гости очень удачно начали игру – на второй минуте Маурисиньо открыл счет, а голевую передачу ему выдал голкипер «Хаэна» Дидак. Однако в середине тайма игру дважды на себя взял один из лидеров наваррцев Рафа Усин, и после его дубля хозяева ушли на перерыв, уже ведя в счете. После перерыва Роберто Мартиль воспользовался ошибкой Дидака, и сделал счет 3:1, а благодаря игре с пятым полевым «Хаэн» смог отыграть только один мяч.

Во втором пятничном матче «Пальма Футзал» не смогла воспользоваться преимуществом своей площадки. В число главных творцов победы «Барселоны Ласса» на Балеарских островах можно на всех основаниях заносить голкипера каталонцев Пако Седано. Своей супернадежной игрой на последнем рубеже он сводил на нет все усилия грозной атаки «Пальмы Футзал» во главе с главным бомбардиром Примеры бразильцем Парадински. Гости же к своим моментам подходили очень тщательно, и к середине второго тайма, после гола Марка Толры в пустые ворота, довели счет до 5:0. Примечательно, что в этот момент статистика показала, что Пако Седано сделал 15 сейвов, и это были далеко не просто удары в направлении его ворот, а реально «спасения», вплоть до нейтрализации выходов соперника один на один. Ближе к концу матча Парадински «свои» два мяча таки забил, но это были не более чем «мячи престижа».

В Пенисколе почти полтора тайма ждали болельщики забитого мяча в матче между местным клубом и «Эль Посо Мурсией», которая проводила свою первую игру после победы в Королевском кубке. И, как водится в Испании, перед игрой получила свою порцию аплодисментов от футболистов команды-соперника и от болельщиков, выйдя на паркет через торжественный коридор. Но вот когда началась игра, от гостеприимства не осталось и следа, и «Пенискола» сразу же загрузила работой голкипера мурсийцев Феде. Только после экватора тайма гости смогли выйти на свой уровень, и уже голкипер «Пенисколы» Икер не раз выручал своих партнеров. Незадолго до конца первого тайма «Эль Посо Мурсия» осталась в меньшинстве – Феде, отбивая мяч при выходе один на один, по мнению арбитров, сделал это за пределами штрафной, и был удален. В ворота мурсийцев вышел 21-летний голкипер Чеми, который основную часть сезона провел в Сегунде, играя за вторую команду. Гости очень дружно отыграли втроем и сохранили свои ворота в неприкосновенности. Ну, а Чеми до перерыва блеснул еще раз, когда отбил 10-тиметровый в исполнении Терри.

Старт голевым событиям был дан на 30-й минуте, когда после передачи Бебе с углового Андресито в касание переправил мяч в сетку. Еще через три минуты гости провели контратаку, которую завершил Фернандо. Вскоре хозяева начали играть с пятым полевым игроком, но не успели накрыть Кардинала, который после заброса Чеми головой поразил пустые ворота. Один мяч Хуану Карлосу таки удалось отыграть, но точку в матче поставил Бебе, расписавшись в пустых воротах. 1:4 – «Эль Посо Мурсия» уверенно подтвердила свой статус фаворита в противостоянии с седьмой командой регулярного чемпионата.

Ну, а в заключительном матче, игравшемся в воскресенье, произошла настоящая сенсация. «Мовистар Интер» после победы в Кубке УЕФА проводил первый матч, и уже ему аплодировали болельщики, собравшиеся в спорткомплексе «Pavelló Nou», что в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет, и соперник по первому четвертьфинальному матчу – «Санта Колома», восьмая команды регулярного чемпионата. Удивительно, но приезд чемпиона Испании, клуба из Мадрида, не собрал в «Pavelló Nou» аншлаг, но тот, кто не пришел на эту игру, наверняка пожалел.

Излишне говорить, сколь в Испании принципиальны противостояния клубов из Каталонии и Мадрида, и «Санта Колома» не подкачала. Несмотря на то, что хозяевам приходилось много обороняться, но и для атак они находили возможности. Однако в первом тайме голкиперы Прието и Хесус Эрреро действовали выше всяких похвал.

После перерыва «мовистаровцы» навалились на хозяйские ворота с удвоенной энергией, и на 28-й минуте таки добились своего – Ривильос на добивании с дуги пробил Прието. Однако «Санта Колома» стойко пережила эту неприятность, и на 34-й минуте после контратаки Корво сравнял счет. Более того, в конце основного времени, имея 5 фолов, хозяева пошли с пятым, и за 38 секунд до сирены Дани Сальгадо упустил фантастический шанс принести своей команде победу, с дуги пробив мимо пустого угла ворот.

В отличие от общепринятого формата в Испании в овертайме играют два дополнительных тайма по 3 минуты. Хорошие шансы добиться успеха были у обеих команд, но в итоге победителя пришлось определять в серии пенальти. Её «антигероем» стал «мовистаровец» Рафаэль, с шести метров пробив выше ворот. А вот каталонцы все три свои шестиметровых реализовали, и «Санта Колома» в этой серии повела 1:0.

Вторые матчи 1/4 финала запланированы на 19-20 мая. Если нужны будут третьи матчи, то все они состоятся 21 мая.

12-14 мая. 1/4 финала плей-офф. Первые матчи