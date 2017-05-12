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Сергій ЖУРБА: «Такі турніри для дітей – це дуже здорово»

До учасників Всеукраїнського фіналу ШФЛУ звернулися відомі гравці та функціонери футзалу

  • 12.05.2017 13:37
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Сергій ЖУРБА: «Такі турніри для дітей – це дуже здорово»
Напередодні Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України, який 13-14 травня пройде в Києві, до учасників змагань звернулися кращий гравець України 2016 року Сергій Журба, головний тренер івано-франківського «Урагану» Максим Павленко, президент НФК «Ураган» (Івано-Франківськ) Олександр Бубен та президента Асоціації футзалу Житомира і Асоціації футзалу Житомирської області Віктор Таран.
 
Сергій Журба



Максим Павленко



Олександр Бубен



Віктор Таран

 

Источник — АФУ

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