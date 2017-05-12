Напередодні Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України, який 13-14 травня пройде в Києві, до учасників змагань звернулися кращий гравець України 2016 року Сергій Журба, головний тренер івано-франківського «Урагану» Максим Павленко, президент НФК «Ураган» (Івано-Франківськ) Олександр Бубен та президента Асоціації футзалу Житомира і Асоціації футзалу Житомирської області Віктор Таран.

Сергій Журба







Максим Павленко







Олександр Бубен







Віктор Таран



