Напередодні Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України, який 13-14 травня пройде в Києві, до учасників змагань звернулися кращий гравець України 2016 року Сергій Журба, головний тренер івано-франківського «Урагану» Максим Павленко, президент НФК «Ураган» (Івано-Франківськ) Олександр Бубен та президента Асоціації футзалу Житомира і Асоціації футзалу Житомирської області Віктор Таран.
Сергій Журба
Максим Павленко
Олександр Бубен
Віктор Таран
Максим Павленко
Олександр Бубен
Віктор Таран
Источник — АФУ
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