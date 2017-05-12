В Києві відбулося жеребкування груп Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України, який 13-14 травня пройде в столиці України.
Вашій увазі склади чотирьох груп
Вашій увазі склади чотирьох груп
Група Пилипа Орлика
1. СШ №1 (Івано-Франківськ)
2. Царичанська ЗОШ (Дніпропетровська область)
3. Глибоцький ліцей (Чернівецька область)
4. Олександрійський колегіум (Кіровоградська область)
Група Богдана Хмельницького
1. НВК № 10 (Бердичів, Житомирська область)
2. ЗОШ № 2 (Кобеляки, Полтавська область)
3. Фізико-математична гімназія № 17 (Вінниця)
4. ЗОШ № 17 (Біла Церква, Київська область)
Група Петра Сагайдачного
1. НВК № 26 (Рівне)
2. Бобровицька гімназія (Чернігівська область)
3. Великоберезнянська гімназія (Закарпатська область)
4. ЗОШ № 5 (Слов'янськ, Донецька область)
Група Івана Мазепи
1. ТСШ № 29 (Тернопіль)
2. ЗОШ № 1 (Біляївка, Одеська область)
3. ЗОШ № 2 (Ратне, Волинська область)
4. ЗОШ № 47 (Херсон)
Календар матчів
Субота, 13 травня, зелений зал
10.00 – 10.25 Глибоцький ліцей – Колегіум (Олександрія)
10.30 – 10.55 СШ № 1 (Івано-Франківськ) – Царичанська ЗОШ
11.00 – 11.25 НВК № 10 (Бердичів) - ЗОШ № 2 (Кобеляки)
11.30 – 11.55 ФМГ № 17 (Вінниця) - ЗОШ № 17 (Біла Церква)
12.00 – 12.25 СШ № 1 (Івано-Франківськ) - Глибоцький ліцей
12.30 – 12.55 Царичанська ЗОШ - Колегіум (Олександрія)
13.00 – 13.25 НВК № 10 (Бердичів) - ФМГ № 17 (Вінниця)
13.30 – 13.55 ЗОШ № 2 (Кобеляки)- ЗОШ № 17 (Біла Церква)
14.00 – 14.25 СШ № 1 (Івано-Франківськ) - Колегіум (Олександрія)
14.30 – 14.55 Царичанська ЗОШ - Глибоцький ліцей
15.00 – 15.25 НВК № 10 (Бердичів) - ЗОШ № 17 (Біла Церква)
15.30 – 15.55 ЗОШ № 2 (Кобеляки) - ФМГ № 17 (Вінниця)
Субота, 13 травня, Синій зал
10.00 – 10.25 НВК № 26 (Рівне) - Бобровицька гімназія
10.30 – 10.55 Великоберезнянська гімназія - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)
11.00 – 11.25 ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 1 (Біляївка)
11.30 – 11.55 ЗОШ № 2 (Ратне) - ЗОШ № 47 (Херсон)
12.00 – 12.25 НВК № 26 (Рівне) - Великоберезнянська гімназія
12.30 – 12.55 Бобровицька гімназія - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)
13.00 – 13.25 ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 2 (Ратне)
13.30 – 13.55 ЗОШ № 1 (Біляївка) - ЗОШ № 47 (Херсон)
14.00 – 14.25 НВК № 26 (Рівне) - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)
14.30 – 14.55 Бобровицька гімназія - Великоберезнянська гімназія
15.00 – 15.25 ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 47 (Херсон)
15.30 – 15.55 ЗОШ № 1 (Біляївка) - ЗОШ № 2 (Ратне)
Неділя 14 травня Зелений зал
4 ПО – 4 БХ
3 ПО – 3 БХ
2 ПО – 2 БХ
1 ПО – 1 БХ
Матч за 15 місце
Матч за 11 місце
Матч за 7 місце
Неділя 14 травня Синій зал
10.00 – 10.25 4 ПС – 4 ІМ
10.30 – 10.55 3 ПС – 3 ІМ
11.00 – 11.25 2 ПС – 2 ІМ
11.30 – 11.55 1 ПС – 1 ІМ
12.00 – 12.25 Матч за 13 місце
12.30 – 12.55 Матч за 9 місце
13.00 – 13.25 Матч за 5 місце
13.30 – 13.55 Матч за 3 місце
14.00 – 14.25 Фінал. Матч за 1 місце
14.30 – 14.55 Нагородження
Источник — АФУ
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