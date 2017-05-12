В Києві відбулося жеребкування груп Всеукраїнського фіналу Шкільної футзальної ліги України, який 13-14 травня пройде в столиці України.







Вашій увазі склади чотирьох груп

Група Пилипа Орлика

1. СШ №1 (Івано-Франківськ)

2. Царичанська ЗОШ (Дніпропетровська область)

3. Глибоцький ліцей (Чернівецька область)

4. Олександрійський колегіум (Кіровоградська область)

Група Богдана Хмельницького

1. НВК № 10 (Бердичів, Житомирська область)

2. ЗОШ № 2 (Кобеляки, Полтавська область)

3. Фізико-математична гімназія № 17 (Вінниця)

4. ЗОШ № 17 (Біла Церква, Київська область)

Група Петра Сагайдачного

1. НВК № 26 (Рівне)

2. Бобровицька гімназія (Чернігівська область)

3. Великоберезнянська гімназія (Закарпатська область)

4. ЗОШ № 5 (Слов'янськ, Донецька область)

Група Івана Мазепи

1. ТСШ № 29 (Тернопіль)

2. ЗОШ № 1 (Біляївка, Одеська область)

3. ЗОШ № 2 (Ратне, Волинська область)

4. ЗОШ № 47 (Херсон)

Календар матчів

Субота, 13 травня, зелений зал



10.00 – 10.25 Глибоцький ліцей – Колегіум (Олександрія)

10.30 – 10.55 СШ № 1 (Івано-Франківськ) – Царичанська ЗОШ

11.00 – 11.25 НВК № 10 (Бердичів) - ЗОШ № 2 (Кобеляки)

11.30 – 11.55 ФМГ № 17 (Вінниця) - ЗОШ № 17 (Біла Церква)

12.00 – 12.25 СШ № 1 (Івано-Франківськ) - Глибоцький ліцей

12.30 – 12.55 Царичанська ЗОШ - Колегіум (Олександрія)

13.00 – 13.25 НВК № 10 (Бердичів) - ФМГ № 17 (Вінниця)

13.30 – 13.55 ЗОШ № 2 (Кобеляки)- ЗОШ № 17 (Біла Церква)

14.00 – 14.25 СШ № 1 (Івано-Франківськ) - Колегіум (Олександрія)

14.30 – 14.55 Царичанська ЗОШ - Глибоцький ліцей

15.00 – 15.25 НВК № 10 (Бердичів) - ЗОШ № 17 (Біла Церква)

15.30 – 15.55 ЗОШ № 2 (Кобеляки) - ФМГ № 17 (Вінниця)

Субота, 13 травня, Синій зал



10.00 – 10.25 НВК № 26 (Рівне) - Бобровицька гімназія

10.30 – 10.55 Великоберезнянська гімназія - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)

11.00 – 11.25 ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 1 (Біляївка)

11.30 – 11.55 ЗОШ № 2 (Ратне) - ЗОШ № 47 (Херсон)

12.00 – 12.25 НВК № 26 (Рівне) - Великоберезнянська гімназія

12.30 – 12.55 Бобровицька гімназія - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)

13.00 – 13.25 ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 2 (Ратне)

13.30 – 13.55 ЗОШ № 1 (Біляївка) - ЗОШ № 47 (Херсон)

14.00 – 14.25 НВК № 26 (Рівне) - ЗОШ № 5 (Слов'янськ)

14.30 – 14.55 Бобровицька гімназія - Великоберезнянська гімназія

15.00 – 15.25 ТСШ № 29 (Тернопіль) - ЗОШ № 47 (Херсон)

15.30 – 15.55 ЗОШ № 1 (Біляївка) - ЗОШ № 2 (Ратне)

Неділя 14 травня Зелений зал

4 ПО – 4 БХ

3 ПО – 3 БХ

2 ПО – 2 БХ

1 ПО – 1 БХ

Матч за 15 місце

Матч за 11 місце

Матч за 7 місце

Неділя 14 травня Синій зал

10.00 – 10.25 4 ПС – 4 ІМ

10.30 – 10.55 3 ПС – 3 ІМ

11.00 – 11.25 2 ПС – 2 ІМ

11.30 – 11.55 1 ПС – 1 ІМ

12.00 – 12.25 Матч за 13 місце

12.30 – 12.55 Матч за 9 місце

13.00 – 13.25 Матч за 5 місце

13.30 – 13.55 Матч за 3 місце

14.00 – 14.25 Фінал. Матч за 1 місце