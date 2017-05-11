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Евгений Валенко с Экономацем стал обладателем Кубка Сербии

Самый известный сербский футзальный клуб в этом сезоне оформил дубль, выиграв и чемпионат, и кубок

  • 11.05.2017 15:00
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Метки
futsalsrbija.com
© futsalsrbija.com
Спустя всего четыре для после завоевания титула чемпиона Сербии по футзалу бывший игрок сборной Украины Евгений Валенко пополнил свою коллекцию еще одним трофеем. В финальном матче Кубка Сербии «Экономац», в котором Евгений Валенко провел весь нынешний сезон, со счетом 3:0 переиграл команду «Нови Пазар».
 
Еще до перерыва «Экономац» обеспечил себе преимущество в два мяча, причем, стоит отметить, что первый мяч чемпион Сербии забил в ворота соперника, играя с пятым полевым игроком – отличился Марко Пршич, а затем в воротах голкипера «Нови Пазара» Элиса Рашланина расписался Евгений Валенко.
 
Добавим, что «Экономац» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Сербии, и в третий раз оформил дубль в виде победы и в чемпионате, и в кубке.
 
Финал Кубка Сербии
 
«Экономац» – «Нови Пазар» – 3:0 (2:0)
Голы: Пршич, 6, Валенко, 13, Станкович, 32



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ 

Источник — Sport.ua

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