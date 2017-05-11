Спустя всего четыре для после завоевания титула чемпиона Сербии по футзалу бывший игрок сборной Украины Евгений Валенко пополнил свою коллекцию еще одним трофеем. В финальном матче Кубка Сербии «Экономац», в котором Евгений Валенко провел весь нынешний сезон, со счетом 3:0 переиграл команду «Нови Пазар».

Еще до перерыва «Экономац» обеспечил себе преимущество в два мяча, причем, стоит отметить, что первый мяч чемпион Сербии забил в ворота соперника, играя с пятым полевым игроком – отличился Марко Пршич, а затем в воротах голкипера «Нови Пазара» Элиса Рашланина расписался Евгений Валенко.

Добавим, что «Экономац» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Сербии, и в третий раз оформил дубль в виде победы и в чемпионате, и в кубке.

Финал Кубка Сербии

«Экономац» – «Нови Пазар» – 3:0 (2:0)

Голы: Пршич, 6, Валенко, 13, Станкович, 32







Анатолий ПОДВОЙСКИЙ