УЕФА утвердил новый формат Кубка УЕФА по футзалу

С сезона 2017/18 Кубок УЕФА по футзалу ждет расширение, а в следующей кампании турнир будет преобразован в Лигу чемпионов УЕФА по футзалу.

Что изменится?



• Главное изменение состоит в следующем: с сезона 2017/18 три ассоциации с наивысшим рейтингом (сейчас это Россия, Испания и Португалия) смогут заявить в турнир два клуба.



• Четвертая ассоциация (Италия) в сезоне 2017/18 также сможет выставить вторую команду, поскольку победителем Кубка УЕФА по футзалу-2016/17 стал испанский «Мовистар Интер» (Испания в любом случае сможет выставить не более двух команд, и второй из них станет чемпион страны или финалист, если первенство вновь выиграет «Мовистар Интер»).



• Сохранятся предварительный, основной и элитный раунды (которые будут проведены по системе мини-турниров), а также финальный турнир с участием четырех клубов. Впрочем, определенные изменения будут, и о них мы расскажем ниже.



С какой стадии команды вступят в борьбу?



• Как и раньше, команды с наинизшим рейтингом начнут борьбу с предварительного раунда (количество участников на этой стадии будет зависеть от общего числа заявок). Победители групп и, возможно (в зависимости от числа заявок), одна или две лучшие вторые команды выйдут в основной раунд.



• Отныне никто не получит автоматического пропуска в элитный раунд. Команды, которые не были задействованы в предварительном раунде, вступят в борьбу в основном раунде.



Изменения в основном раунде



• Количество участников основного раунда расширено до 32 клубов и разбито на два отдельных пути.



• В пути А сыграют 16 команд, включая действующего чемпиона. Остальными участниками пути А будут команды с 1 по 11 места и с 16 по 19 места в клубном рейтинге УЕФА по футзалу (исключая действующего чемпиона). Команды будут разбиты на четыре группы (с разведением представителей одной и той же ассоциации). Три лучшие команды из каждой группы выйдут в элитный раунд.



• В пути В сыграют оставшиеся 16 участников (занимающие с 12 по 15 места и с 20 места и далее в клубном рейтинге, включая команды, преодолевшие предварительный раунд). Команды разбиваются на четыре группы, а в элитный раунд попадают победители.



Изменения в элитном раунде



• Как и прежде, 16 команд будут разбиты на четыре группы, а победители выйдут в финальный турнир. Небольшие изменения (из-за новых условий попадания в элитный раунд) претерпит процедура жеребьевки.



• Участники жеребьевки элитного раунда будут разбиты на три корзины посева.



• Четыре победителя групп пути А основного раунда окажутся на первых позициях в каждой группе.



• Обладатели вторых мест в группах пути А займут вторые позиции. При этом они не смогут оказаться в одном квартете с победителем своей группы основного раунда.



• Оставшиеся восемь команд будут определены на третьи и четвертые позиции в группах. Команды, которые финишировали третьими в группах пути А основного раунда смогут вновь пересечься с победителями или обладателями вторых мест своих групп основного раунда.



• Представители одной ассоциации не будут специально разводиться по разным группам.



Финальный турнир



• Как и раньше, в финальном турнире сыграют четыре команды. Турнир пройдет на территории одного из участников.