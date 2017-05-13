Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
:
Локомотив (Харьков)
13.05.2017 12:00

Плей-офф. 1/2 финала. Продэксим – Локомотив. Анонс

«Люди должны приходить на зрелище»: почему бы полуфиналистам в пятой игре его не показать

  • 12.05.2017 13:04
  • 167 просмотров
  • 0 комментария
Метки
mfc-prodexim.com.ua
© mfc-prodexim.com.ua
Из двух полуфинальных пар плей-офф лишь в одной из них определение сильнейшего обошлось без пятого, решающего матча. Львовская «Энергия» в дуэли с «ХИТом» сполна воспользовалась преимуществом своей площадки, и, взяв третий ключевой матч, в четвертой игре добила киевлян уверенной победой. Таким образом, в нашем футзале был впервые зафиксирован факт, когда победитель регулярного чемпионата не добрался до финала.
 
Добротно сделав своё дело, команда Валерия Легчанова заслужила того, чтобы хорошо восстановиться после напряженных поединков с «ХИТом». Ну, а затем уже можно было с не менее хорошим настроением приступить к подготовке к финальной, чемпионской серии. О чем однозначно можно говорить, так это о том, что львовяне начнут её на выезде, но вот в чем вопрос – в Херсоне или в Харькове? Противостояние «Продэксима» и «Локомотива» затянулось – команды Игоря Москвичева и Евгения Рывкина и в двух харьковских матчах добыли по победе. Так что, пятой игре в этой паре – быть!
 
Если обратиться к истории, то и здесь есть возможность говорить о «впервые». С тех пор, как у нас плей-офф играется по схеме «2-2-1», впервые победитель полуфинала будет определен в пятом матче. В 2011 году финалист из пары «Ураган» – «Енакиевец» был выявлен в пятой игре, но тогда схема матчей была «2-3».
 
Что еще «впервые»? «Продэксим» только второй сезон участвует в играх плей-офф, и херсонская команда ранее и четвертые матчи никогда не играла, год назад в трех матчах проиграв «Энергии» в полуфинале, и в трех играх обыграв «Сокол» в серии за «бронзу». Поэтому, пятая игра и её специфика, что для главного тренера, что для футболистов в новинку. У «Локомотива» уже есть опыт пятых матчей, но у субботнего будет своя особенность – впервые «железнодорожники» сыграют его не на домашнем паркете. Это все очень интересные моменты, поскольку история матчей плей-офф в Экстра-лиге совсем еще небогатая, и она, по сути, только пишется.
 
Если же вернуться к двум матчам, сыгранным в Харькове, то они качеством футзала, мягко говоря, разочаровали. Казалось бы, в обеих командах есть индивидуально сильные футболисты, которые могут играть и зрелищно, и результативно, но кому-то уровень готовности, а кому-то давление ответственности за результат помешали показать свои лучшие качества. В результате, пока «Продэксим» и «Локомотив» вели суровую и малопривлекательную борьбу за «наше всё» – за результат, в проигрыше оказались и зрители на трибунах, и те, кто наблюдал за игрой по ТВ и в интернете. А если еще вспомнить и два херсонских матча, которые были чуть веселее, но тоже не ахти, то, откровенно говоря, становится тревожно за пятый матч. Не выйдут ли и в субботу футболисты на площадку с цементом в ногах? Цена-то матча – о-го-го! Если все-таки так и будет, то, как говорится, понять и простить команды можно будет. Целый год они шли к главной цели сезона, а какая она у «Продэксима» и «Локомотива», лишний раз говорить не стоит.
 
И все же, пока игра не началась, надежда на то, что будет футзал не только во имя результата, но и для зрителей, остается. Ведь, как отметил, после четвертого матча Игорь Москвичев, «люди должны приходить на зрелище, а не на то, чтобы посмотреть, как играли две команды». Какие предпосылки ждать Футзала с большой буквы? Да о них было чуть выше – мастера своего дела, футболисты, которые и в сборную Украины вызывались неоднократно, есть в обеих командах. На них надежда, если они поведут за собой команды, игра обязательно захлестнет и остальных ребят-одноклубников. Верим и ждем!

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
13 мая, суббота
«Продэксим» (Херсон)  «Локомотив» (Харьков)  
Херсон. Спорткомплекс ХВУФК. 12.00
 Арбитры: Евгений Гордиенко (Одесса), Александр Кухарь (Кривой Рог)
Наблюдатель арбитража: Василий Кузьменко (Киев)
Результаты предыдущих полуфинальных матчей – 2:2 (пен. 6:5), 0:6, 0:2, 2:1 ОТ
 Прогноз Sport.ua – 0:0

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким исходом завершится пятый матч 1/2 финала плей-офф «Продэксим» – «Локомотив»?
  • 50% (1)
    1. Победа «Продэксима» в основное время
  • 50% (1)
    2. Победа «Локомотива» в основное время
  • 0% (0)
    3. Победа «Продэксима» в серии пенальти
  • 0% (0)
    4. Победа «Продэксима» в дополнительное время
  • 0% (0)
    5. Победа «Локомотива» в серии пенальти
  • 0% (0)
    6. Победа «Локомотива» в дополнительное время
Проголосовали — 2 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.