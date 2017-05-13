Плей-офф. 1/2 финала. Продэксим – Локомотив. Анонс

Из двух полуфинальных пар плей-офф лишь в одной из них определение сильнейшего обошлось без пятого, решающего матча. Львовская «Энергия» в дуэли с «ХИТом» сполна воспользовалась преимуществом своей площадки, и, взяв третий ключевой матч, в четвертой игре добила киевлян уверенной победой. Таким образом, в нашем футзале был впервые зафиксирован факт, когда победитель регулярного чемпионата не добрался до финала.

Добротно сделав своё дело, команда Валерия Легчанова заслужила того, чтобы хорошо восстановиться после напряженных поединков с «ХИТом». Ну, а затем уже можно было с не менее хорошим настроением приступить к подготовке к финальной, чемпионской серии. О чем однозначно можно говорить, так это о том, что львовяне начнут её на выезде, но вот в чем вопрос – в Херсоне или в Харькове? Противостояние «Продэксима» и «Локомотива» затянулось – команды Игоря Москвичева и Евгения Рывкина и в двух харьковских матчах добыли по победе. Так что, пятой игре в этой паре – быть!

Если обратиться к истории, то и здесь есть возможность говорить о «впервые». С тех пор, как у нас плей-офф играется по схеме «2-2-1», впервые победитель полуфинала будет определен в пятом матче. В 2011 году финалист из пары «Ураган» – «Енакиевец» был выявлен в пятой игре, но тогда схема матчей была «2-3».

Что еще «впервые»? «Продэксим» только второй сезон участвует в играх плей-офф, и херсонская команда ранее и четвертые матчи никогда не играла, год назад в трех матчах проиграв «Энергии» в полуфинале, и в трех играх обыграв «Сокол» в серии за «бронзу». Поэтому, пятая игра и её специфика, что для главного тренера, что для футболистов в новинку. У «Локомотива» уже есть опыт пятых матчей, но у субботнего будет своя особенность – впервые «железнодорожники» сыграют его не на домашнем паркете. Это все очень интересные моменты, поскольку история матчей плей-офф в Экстра-лиге совсем еще небогатая, и она, по сути, только пишется.

Если же вернуться к двум матчам, сыгранным в Харькове, то они качеством футзала, мягко говоря, разочаровали. Казалось бы, в обеих командах есть индивидуально сильные футболисты, которые могут играть и зрелищно, и результативно, но кому-то уровень готовности, а кому-то давление ответственности за результат помешали показать свои лучшие качества. В результате, пока «Продэксим» и «Локомотив» вели суровую и малопривлекательную борьбу за «наше всё» – за результат, в проигрыше оказались и зрители на трибунах, и те, кто наблюдал за игрой по ТВ и в интернете. А если еще вспомнить и два херсонских матча, которые были чуть веселее, но тоже не ахти, то, откровенно говоря, становится тревожно за пятый матч. Не выйдут ли и в субботу футболисты на площадку с цементом в ногах? Цена-то матча – о-го-го! Если все-таки так и будет, то, как говорится, понять и простить команды можно будет. Целый год они шли к главной цели сезона, а какая она у «Продэксима» и «Локомотива», лишний раз говорить не стоит.

И все же, пока игра не началась, надежда на то, что будет футзал не только во имя результата, но и для зрителей, остается. Ведь, как отметил, после четвертого матча Игорь Москвичев, «люди должны приходить на зрелище, а не на то, чтобы посмотреть, как играли две команды». Какие предпосылки ждать Футзала с большой буквы? Да о них было чуть выше – мастера своего дела, футболисты, которые и в сборную Украины вызывались неоднократно, есть в обеих командах. На них надежда, если они поведут за собой команды, игра обязательно захлестнет и остальных ребят-одноклубников. Верим и ждем!



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

13 мая, суббота